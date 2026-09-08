Επιχείρηση Αστυνομίας για πάταξη λαθροθηρίας στη Λάρνακα – 17 άγρια πτηνά απελευθερώθηκαν, 36χρονος παραδέχθηκε τα αδικήματα

Νέα επιχείρηση της Αστυνομίας για πάταξη της λαθροθηρίας στην επαρχία Λάρνακας. Εντοπίστηκαν πέντε δίκτυα παγίδευσης και ηχοπαραγωγική συσκευή, ενώ απελευθερώθηκαν 17 άγρια πτηνά που είχαν παγιδευτεί. 36χρονος διαχειριστής του χώρου παραδέχθηκε τη διάπραξη των υπό διερεύνηση αδικημάτων.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «στο πλαίσιο των δράσεων της Αστυνομίας για πάταξη της λαθροθηρίας, μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ, πραγματοποίησαν σήμερα επιχείρηση σε περιοχή της επαρχίας Λάρνακας».

Όπως σημειώνεται, «κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε περιοχή όπου απαγορεύεται το κυνήγι, εντοπίστηκαν σε λειτουργία ηχοπαραγωγική συσκευή μίμησης φωνών άγριων πτηνών, καθώς επίσης και πέντε δίκτυα παγίδευσης».

Στα δίκτυα «εντοπίστηκαν παγιδευμένα 17 άγρια πτηνά, τα οποία ήταν ζωντανά και απελευθερώθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον».

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, «διαπιστώθηκε ότι διαχειριστής του χώρου είναι άντρας ηλικίας 36 ετών, ο οποίος ανακρινόμενος παραδέχθηκε τη διάπραξη των υπό διερεύνηση αδικημάτων».

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.