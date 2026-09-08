Ανησυχία στα κατεχόμενα για τον ιό του Δυτικού Νείλου – Τρία άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο

Συνολικά τρία άτομα νοσηλεύονται στα κατεχόμενα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ανακοίνωσε το «υπουργείο υγείας».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ανακοινώθηκε ότι χθες Δευτέρα δύο ασθενείς προσήλθαν σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης με συμπτώματα λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, πονόλαιμο, πυρετό και κόπωση. Οι δύο εισήχθησαν για νοσηλεία και βρέθηκαν θετικοί στον ιό του Δυτικού Νείλου, προστίθεται.

Το «υπουργείο» αναφέρει ότι η κατάσταση των δύο έχει βελτιωθεί από χθες και δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ένα άτομο χωρίς συμπτώματα βρέθηκε θετικό στον ιό του Δυτικού Νείλου κατά τη διάρκεια τακτικών εξετάσεων αίματος.

Η κατάσταση της υγείας όλων των ασθενών παρακολουθείται στενά, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ