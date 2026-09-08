Η ΕΕ βάζει «φρένο» στα Airbnb – Ποιοι Δήμοι θα μπορούν να περιορίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου μετά την έγκρισή του από το Κολλέγιο των Επιτρόπων το σχέδιο Κανονισμού για την Προσιτή Στέγαση, με στόχο να δώσει σε δήμους και περιφέρειες νομικά εργαλεία για τον περιορισμό των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων τύπου Airbnb σε περιοχές που αντιμετωπίζουν στεγαστική πίεση. Το νέο πλαίσιο αναμένεται να παρουσιάσει ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ενέργεια και τη Στέγαση, Νταν Γιόργκενσεν, από κοινού με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλαίσιο θα προβλέπει τη δυνατότητα για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση σε βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών που δεν αποτελούν την κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη, καθώς και την απόκτηση ή χρήση γης και ακινήτων που δεν προορίζονται για μόνιμη κατοίκηση. Οι κύριες κατοικίες αναμένεται να εξαιρούνται από τους περιορισμούς, καθώς η βραχυχρόνια εκμίσθωσή τους δεν αφαιρεί, σύμφωνα με το κείμενο, στέγη από τη μακροχρόνια αγορά.

Για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα, οι αρχές θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι μια περιοχή βρίσκεται υπό στεγαστική πίεση βάσει τριών κριτηρίων: υψηλού λόγου τιμής κατοικίας προς εισόδημα, ανοδικής πορείας του λόγου αυτού την τελευταία δεκαετία, και απίθανης αποκλιμάκωσης της πίεσης τα επόμενα τρία χρόνια. Θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνουν ότι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα ή την τιμή κατοικίας για τουλάχιστον τριετία πριν εγκριθεί οποιοδήποτε μέτρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ