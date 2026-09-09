Στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης η Αίγυπτος με έργο-μαμούθ της Nvidia - Δεν την έπεισε η Κίνα τελικά

Το πρώτο της, μεγάλης κλίμακας, κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιάζει να κατασκευάσει η Αίγυπτος, με στόχο εγκατάσταση 200 μεγαβάτ, αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, χρησιμοποιώντας τεχνολογία της Nvidia.

Το έργο, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη από τον Υπουργό Επικοινωνιών και Πληροφορικής της Αιγύπτου, Ραφάτ Χίντι, έρχεται την στιγμή που οι δύο κύριοι αντίπαλοι, στον κόσμο, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης - οι ΗΠΑ και η Κίνα - ανταγωνίζονται για μεγαλύτερη παρουσία στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Το κέντρο δεδομένων αναμένεται να ξεκινήσει με μια εγκατάσταση 20 μεγαβάτ, αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων, στην αρχική του τριετή φάση, η οποία θα κατασκευαστεί σε συνεργασία των Vodafone Business, Elsewedy Electric και Cassava Technologies - του κύριου συνεργάτη της Nvidia στην Αφρική.

Η αμερικανική Nvidia είναι η βασική δύναμη πίσω από την τρέχουσα φρενίτιδα τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της εταιρείας, που στεγάζονται σε ειδικά κατασκευασμένα κέντρα δεδομένων τα οποία κατασκευάζονται σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Το αιγυπτιακό κέντρο δεδομένων θα "αξιοποιήσει τις τεχνολογίες επιταχυνόμενης πληροφορικής της Nvidia", σύμφωνα με την Cassava Technologies.

Πριν την πρώτη επίσκεψη κατά την τελευταία δεκαετία του Κινέζου Προέδρου, Xi Jinping, στην Αίγυπτο, την περασμένη εβδομάδα, το Bloomberg είχε αναφερθεί σε μια προσφορά από την Huawei για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων στην Αίγυπτο, η οποία ώθησε την Ουάσιγκτον να προωθήσει μια ανταγωνιστική προσφορά από τις αμερικανικές εταιρείες Nvidia, AMD και Microsoft.

Ο Xi και ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Abdel Fattah al-Sisi συμφώνησαν να «επεκτείνουν τη συνεργασία» στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία, αλλά δεν υπέγραψαν συγκεκριμένες συμφωνίες.

Την περασμένη Πέμπτη, μια μέρα μετά την αναχώρηση του Xi από το Κάιρο, ο Υπουργός Επικοινωνιών Hindi συναντήθηκε με μια ανώνυμη «αμερικανική κοινοπραξία κατασκευαστών κέντρων δεδομένων», σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ανέφεραν ότι η Αίγυπτος είναι πρόθυμη σε διεθνείς συνεργασίες ώστε να καταστεί «περιφερειακός κόμβος κέντρων δεδομένων».

Η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης είναι πιο αργή στην Αφρική από ό,τι σε άλλες περιοχές, εν μέρει λόγω των αδύναμων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές χώρες.

Τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, έως και πέντε φορές περισσότερη ενέργεια από τα παραδοσιακά κέντρα δεδομένων.

Η Αίγυπτος, η πιο πυκνοκατοικημένη αραβική χώρα και η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Αφρική, προσπαθεί να καλύψει ένα ενεργειακό έλλειμμα εδώ και χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ