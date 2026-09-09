Τουρκικά ΜΜΕ βλέπουν γεωπολιτικά μηνύματα πίσω από την τριμερή Κύπρου - Ελλάδας - Αιγύπτου

Στο επίκεντρο τουρκικών μέσων ενημέρωσης βρίσκεται η τριμερής συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, την οποία συνδέουν με τις νέες περιφερειακές ισορροπίες που, κατά την τουρκική ανάγνωση, δημιουργεί η Συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Το CNN Türk αναφέρεται στη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, υποστηρίζοντας ότι Αθήνα και Λευκωσία επιδιώκουν να διατηρήσουν στενή τη σχέση τους με το Κάιρο, ενόψει και των συζητήσεων για πιθανή προσέγγιση της Αιγύπτου με τη Συμφωνία της Μέκκας.

Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο, κατά την τριμερή αποφασίστηκε η περαιτέρω θεσμοθέτηση του μηχανισμού συνεργασίας Κύπρου–Ελλάδας–Αιγύπτου, με αναφορά σε δημιουργία Γραμματείας στην Κύπρο. Το CNN Türk μεταδίδει επίσης ότι εξετάζεται συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των τριών χωρών στο Κάιρο τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, το A Haber παρουσιάζει τις επαφές Λευκωσίας και Αθήνας με την Αίγυπτο ως μέρος της προσπάθειάς τους να διατηρήσουν τις περιφερειακές τους συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι το Κάιρο ταυτόχρονα βελτιώνει τις σχέσεις του με την Άγκυρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ