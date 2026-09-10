Την άμεση ψήφιση του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει τη διαχείριση, τη λειτουργία και την εποπτεία των διαχειριστικών επιτροπών στις κοινόκτητες οικοδομές, δηλαδή στις πολυκατοικίες και τα συγκροτήματα κατοικιών, ζητά με επιστολή του προς τη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου. Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, η οποία συζητήθηκε για πρώτη φορά στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής στις 28 Νοεμβρίου 2024, κρίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβλημένη και κατεπείγουσα. Κι αυτό επειδή στις κοινόκτητες οικοδομές έχουν διαχρονικά δημιουργηθεί σοβαρά πρακτικά προβλήματα χωρίς να υπάρχει σήμερα ένα επαρκές νομικό πλαίσιο για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Ως αποτέλεσμα, δεκάδες χιλιάδες πολίτες επηρεάζονται δυσμενώς. Ανάμεσα στα προβλήματα που καταγράφονται είναι η μη σύσταση διαχειριστικών επιτροπών, φαι...
Δεν δίνει μια στους ΕΟΑ ο Κ. Ιωάννου – Στον αέρα ο νέος νόμος για τις διαχειριστικές επιτροπές στις πολυκατοικίες
Με επιστολή του προς τη Βουλή, ο υπουργός Εσωτερικών απορρίπτει το αίτημα των ΕΟΑ για κρατική χρηματοδότηση ώστε να καλυφθεί το κόστος της νέας υπηρεσίας που θα πρέπει να συστήσουν για την εποπτεία των κοινόκτητων οικοδομών. Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.
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