H ΕΤΑΠ Πάφου στην Σουηδία για το Ευρωπαϊκό έργο RESPECTS

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξη και Προβολής Περιφέρειας Πάφου συμμετέχει με δύο στελέχη στην 3η συνάντηση των εταίρων η οποία πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 στην πόλη Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ το έργο RESPECTS φέρνει μαζί εταίρους από διάφορες χώρες της Ευρώπης,Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ουγγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μολδαβία και Βέλγιο. με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση διαδρομών και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. To έργο έχει στόχο να εξετάσει, να αναλύσει, να αναπτύξει και να προωθήσει πολιτικές και προϊόντα που σχετίζονται με τον θρησκευτικό, πνευματικό και προσκυνηματικό τουρισμό σε διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη, με γνώμονα πάντα την βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, καινοτομία και ανθεκτικότητα.

Στο πλαίσιο των εργασιών, η ΕΤΑΠ Πάφου μέσω του κ. Λουκά Νικηφόρου, Λειτουργού Μάρκετινγκ, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με τίτλο «Διαδρομές Προσκυνήματος του Αποστόλου Παύλου στην περιοχή της Πάφου στην Κύπρο». Η παρουσίαση αναδεικνύει τις προσπάθειες της Πάφου για την ανάπτυξη και προώθηση του βιώσιμου πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού, μέσα από τη χαρτογράφηση των ιστορικών μονοπατιών που περπάτησε ο Απόστολος Παύλος. Παράλληλα στο πλαίσιο της συνάντηση θα γίνει ενημέρωση για τον διοικητικό και στρατηγικό προγραμματισμό του έργου RESPECTS καθώς και για την πρόοδο του προγράμματος.

Όπως αναφέρεται,ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού, στη στρατηγική επικοινωνίας, καθώς και στην οικονομική διαχείριση του έργου. Επιπλέον, οι εταίροι θα συζητήσουν το πρόγραμμα ανταλλαγής προσωπικού (Staff Exchange), θα μοιραστούν καλές πρακτικές και θα προετοιμάσουν την υποβολή της 3ης Έκθεσης Προόδου. Τέλος, θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα και οι εκδηλώσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2027, συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης αναθεώρησης και των αιτήσεων για πιλοτικές δράσεις.

Μέσα από τη συμμετοχή της, η Πάφος ως προορισμός επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για διεθνή συνεργασία, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων τουριστικών προϊόντων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και τους στόχους του Interreg.

Το έργο RESPECTS αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα συνεργασίας, ενισχύοντας τον πολιτιστικό τουρισμό και θρησκευτικό τουρισμό , διασφαλίζοντας τη διατήρηση των παραδόσεων και συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα.