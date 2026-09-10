Οδυσσέας Μιχαηλίδης για τις Προεδρικές 2028: Απορρίπτει τον Ανδρέα Μαυρογιάννη - «Προτιμούμε μια ανεξάρτητη προσωπικότητα»

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη άσκησε ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μιλώντας στoν τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα, ενώ έδωσε παράλληλα το πρώτο σαφές στίγμα για τη στάση που ενδέχεται να κρατήσει το κίνημα ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028.

Όπως ανέφερε, στο ΑΛΜΑ έχει ήδη αρχίσει συζήτηση για πρόσωπα που θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις για μια μελλοντική υποψηφιότητα. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η επιλογή δεν θα μπορούσε, κατά την άποψή του, να αφορά στέλεχος κόμματος ή πρόσωπο που έχει συνδεθεί στενά με συγκεκριμένο κομματικό χώρο.

Αναφερόμενος στον Ανδρέα Μαυρογιάννη, σημείωσε ότι πραγματοποίησε «πολύ καλό αγώνα» στις Προεδρικές του 2023, υποστήριξε όμως ότι πλέον έχει ταυτιστεί με συγκεκριμένη πολιτική παράταξη και ως εκ τούτου δεν ανταποκρίνεται στο προφίλ που αναζητεί το ΑΛΜΑ.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σημείωσε ότι θα προτιμούσε μια ανεξάρτητη προσωπικότητα με δυνατότητα ευρύτερων συγκλίσεων και στήριξης από διαφορετικούς πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους.

Την ίδια ώρα, εξαπέλυσε μετωπική επίθεση κατά της κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι «η διακυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη πρέπει να τερματιστεί» και υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη καταγραφεί σοβαρά φαινόμενα κακοδιοίκησης.

Σφοδρή κριτική για την προεδρική λιμουζίνα

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και στο ζήτημα της αλλαγής της προεδρικής λιμουζίνας.

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση, δεν προκύπτουν τεχνικοί λόγοι ή λόγοι ασφάλειας που να καθιστούν αναγκαία την αντικατάσταση του οχήματος αυτή την περίοδο.

Διερωτήθηκε γιατί υπήρξε τέτοια σπουδή για την αλλαγή της λιμουζίνας και επέκρινε προσωπικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε δημόσια το ζήτημα, στρέφοντας ταυτόχρονα τα πυρά του και κατά της στάσης της κυβέρνησης απέναντι στη Βουλή.

GSI: «Όχι με οποιοδήποτε κόστος»

Για τον Great Sea Interconnector, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κράτησε σαφώς επιφυλακτική στάση.

Όπως υποστήριξε, η ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ηλεκτρική διασύνδεση με άλλα κράτη, καθώς υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως η ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η αποθήκευση ηλεκτρισμού και η μεγαλύτερη διασπορά της παραγωγής.

Τόνισε ότι το έργο θα πρέπει να αξιολογηθεί στη βάση σαφών τεχνοοικονομικών δεδομένων και ολοκληρωμένης ανάλυσης κόστους-οφέλους.

Κατά τον ίδιο, δεν μπορεί να υιοθετηθεί η λογική ότι η ηλεκτρική διασύνδεση πρέπει να προχωρήσει ανεξαρτήτως κόστους, ιδιαίτερα εάν αυτό σημαίνει μακροχρόνια επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.