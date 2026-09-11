Λήξη συναγερμού για το αεροσκάφος στη Λάρνακα μετά την απειλή για βόμβα

Έληξε ο συναγερμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά την απειλή για βόμβα που προηγήθηκε την Παρασκευή σε πτήση η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Ρώμη.

Οι διαδικασίες ασφαλείας που είχαν ενεργοποιηθεί, ολοκληρώθηκαν και αναμένεται να αρχίσει εκ νέου η επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος, προκειμένου να αναχωρήσει για τον προορισμό του.

Προηγήθηκε απειλητικό μήνυμα μέσω φαξ για ύπαρξη βόμβας σε αποσκευή του αεροσκάφους.

Από την πλευρά της η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Εύη Τσολάκη, είχε διευκρινίσει ότι το απειλητικό μήνυμα για την ύπαρξη βόμβας λήφθηκε με φαξ «όχι μόνο στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, και στην Αστυνομία», σημειώνοντας ότι ήταν το ίδιο σε όλους τους αποδέκτες. Είχε αναφέρει επίσης ότι ενεργοποιήθηκε το σχέδιο κρίσεων με την Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων να διαχειρίζεται την κατάσταση στο αεροδρόμιο.

Το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε και οι περίπου 190 επιβάτες αποβιβάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πληροφορία για απειλή είχε καταστήσει αναγκαία την καθήλωση του συγκεκριμένου αεροσκάφους για τη διερεύνησή της. Βάσει της προκαταρκτικής ενημέρωσης της Αστυνομίας, η πληροφορία αξιολογήθηκε και διερευνήθηκε, ενώ ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο συναγερμός έχει πλέον λήξει και αναμένεται να αρχίσει εκ νέου η επιβίβαση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ