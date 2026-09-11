Στήριξη Κομισιόν στην τ/κ κοινότητα με ετήσιο πρόγραμμα ύψους €34 εκατ.

Πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ για το 2026 υπέρ της τουρκοκυπριακής κοινότητας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή, διαθέτοντας 34 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και τη διευκόλυνση της διαδικασίας επανένωσης στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, το πρόγραμμα του 2026 θα επενδύσει σε καίριους τομείς με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων.

Το πρόγραμμα θα στηρίξει την τουρκοκυπριακή κοινότητα στην ευθυγράμμιση με τα πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχιζόμενης στήριξης του παγκύπριου συστήματος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης για το χαλλούμι, ενώ θα συμβάλει επίσης στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της προώθησης της καινοτομίας και της διεύρυνσης των εμπορικών ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου μέσω της Πράσινης Γραμμής, αναφέρεται.

Επιπλέον, η νέα χρηματοδότηση θα στηρίξει σημαντικά έργα στους τομείς της ενέργειας, των σχολικών υποδομών και των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες που προωθούν την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού από τη δικοινοτική Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων της Λευκωσίας.

Το πρόγραμμα του 2026 θα συνεχίσει να στηρίζει την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους, άλλες δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και δύο εμβληματικά προγράμματα υποτροφιών της ΕΕ: το δικοινοτικό πρόγραμμα υποτροφιών για τη φοίτηση Κυπρίων νέων στα United World Colleges και το πρόγραμμα υποτροφιών για Τουρκοκύπριους που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια σε ολόκληρη την ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, η ΕΕ έχει διαθέσει περισσότερα από 794 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα βοήθειας, υπογραμμίζοντας την ισχυρή της δέσμευση για τη στήριξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και την προώθηση της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και της συμφιλίωσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ