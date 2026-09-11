Οι δίδυμοι αδελφοί Σμολ στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενο σχέδιο δολοφονίας στην Κύπρο

Οι Βρετανοί δίδυμοι αδελφοί Τζέιμι και Άαρον Σμολ από το Λίβερπουλ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο μιας διεθνούς ποινικής έρευνας, αφού κατονομάστηκαν ως οι φερόμενοι στόχοι σχεδίου δολοφονίας στην Κύπρο, σύμφωνα με δημοσίευμα βρετανικού μέσου.

Όπως αναφέρεται, τα ονόματα των δύο αδελφών συνδέθηκαν επίσης διαδικτυακά με την ανεξιχνίαστη δολοφονία του Στίβεν Γκρέι στην Ισπανία. Ωστόσο, το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από δικαστήριο και δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται ως γεγονότα.

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Jamie & Aaron Small are from Liverpool, Scousers, from Scotland Road Vauxhall, who allegedly murdered Steven Gray on orders from Anthony "Shoulders" McDowell

William Hunter, whilst on the run from Portugal is also implicated in Steven Gray murder

Pictured: Scottish… — Art Hostage (@ArtHostage) September 10, 2026

Παρέμεναν στην περιοχή Αμμοχώστου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα από κυπριακές και βρετανικές πηγές, οι αδελφοί Σμολ διέμεναν στην περιοχή της Αμμοχώστου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2026, προτού αναχωρήσουν από την Κύπρο.

Η υπόθεση αφορά φερόμενο σχέδιο δολοφονίας με συμβόλαιο θανάτου. Σε σχέση με την έρευνα έχουν συλληφθεί οκτώ πρόσωπα από την Ιρλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι στην υπόθεση συμμετείχε μυστικός Δανός αστυνομικός, ο οποίος εμφανιζόταν ως επίδοξος εκτελεστής επί πληρωμή.

Αθλητές μικτών πολεμικών τεχνών

Οι Τζέιμι και Άαρον Σμολ είναι Βρετανοί δίδυμοι αδελφοί από την περιοχή του Λίβερπουλ, με γνωστή παρουσία στον χώρο των μικτών πολεμικών τεχνών (MMA).

Σύμφωνα με αρχεία αγώνων, ο Άαρον Σμολ συμμετείχε στη διοργάνωση Cage Warriors Academy North West, καταγράφοντας νίκες απέναντι στους Τζακούμπ Κασούρι και Άλεξ Μπουντόιου.

Ο Τζέιμι Σμολ αγωνίστηκε επίσης στην ίδια διοργάνωση. Τον Σεπτέμβριο του 2019 αντιμετώπισε τον Μαγκντί Γκερέεφ, γνώρισε την ήττα με ομόφωνη απόφαση των κριτών, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε και σε άλλες διοργανώσεις MMA.

Allegedly

Flashback

Ginger Creature Aaron Small

Target of Cyprus Murder plot

Featherweight Grand Prix Final - Bout 3 - Aaron Small vs Ollie Morrishttps://t.co/WbsoqNu4A0 via @YouTube — Art Hostage (@ArtHostage) September 9, 2026

Η έρευνα για το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η έρευνα ξεκίνησε όταν άτομο που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Sponge Jobb» φέρεται να ανάρτησε αγγελία στην κρυπτογραφημένη πλατφόρμα Signal, αναζητώντας κάποιον για να πραγματοποιήσει δολοφονία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο μυστικός Δανός αστυνομικός φέρεται να ανταποκρίθηκε στην αγγελία προσποιούμενος τον επαγγελματία εκτελεστή.

Κατά τους ερευνητές, ο φερόμενος οργανωτής περιέγραψε στη συνέχεια μια «δουλειά» στην Κύπρο που αφορούσε δύο δίδυμους αδελφούς και φέρεται να παρείχε φωτογραφίες των Τζέιμι και Άαρον Σμολ.

Η αμοιβή φέρεται να ανερχόταν σε περίπου 60.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα.

Οκτώ συλλήψεις

Η έρευνα οδήγησε μέχρι στιγμής σε οκτώ συλλήψεις, με τη συμμετοχή αρχών της Κύπρου, της Δανίας και της Σουηδίας, καθώς και της Europol.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας Ιρλανδός και δύο Νορβηγοί ήταν μεταξύ των πρώτων συλληφθέντων, ενώ ακολούθησαν πέντε Σουηδοί υπήκοοι μετά από ενημέρωση των κυπριακών αρχών από τη Σουηδία.

Κατά τις έρευνες φέρονται να εντοπίστηκαν πιστόλι, μάσκες, γάντια μίας χρήσης, κινητά τηλέφωνα, ρόπαλα και μετρητά.

Οι ύποπτοι απορρίπτουν τις κατηγορίες και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υποστηρίζουν ότι βρίσκονταν στην Κύπρο για νόμιμους λόγους.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει το πιθανό κίνητρο πίσω από τη φερόμενη στοχοποίηση των αδελφών Σμολ.

Η υπόθεση Στίβεν Γκρέι

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στην ανεξιχνίαστη δολοφονία του 32χρονου Στίβεν Γκρέι από το Μπούτλ της Αγγλίας.

Ο Γκρέι δολοφονήθηκε στις 21 Απριλίου 2025 στην περιοχή Σίτιο ντε Καλαόντα της Κόστα ντελ Σολ, στην Ισπανία.

Allegedly

Flashback

Ginger Creature Jamie Small

target of Cyprus murder plot

Bantamweight Grand Prix Round Robin - Bout 1 - Jamie Small vs Jake McEvoy - UKFC 20https://t.co/zEZx2xdGO8 via @YouTube — Art Hostage (@ArtHostage) September 9, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε ολοκληρώσει ποδοσφαιρικό αγώνα με φίλους του και κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του όταν δύο ένοπλοι με καλυμμένα πρόσωπα φέρονται να τον πυροβόλησαν επτά φορές.

Οι δράστες διέφυγαν με όχημα ξένων πινακίδων, το οποίο αργότερα βρέθηκε καμένο. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν δύο πυροβόλα όπλα, τα οποία θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία.

Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ενώ η υπόθεση παραμένει αντικείμενο δικαστικής μυστικότητας στην Ισπανία.

Allegedly

Twins

Aaron & Jamie Small from Bootle were gunmen who killed Steven Gray from Bootle

&

Allegedly

Aaron & Jamie Small helped Michael Riley in Spain

Allegedly

Aaron & Jamie Small are gunmen for hirehttps://t.co/dq8X9XFwwQ — Art Hostage (@ArtHostage) December 23, 2025

Οι ισχυρισμοί του λογαριασμού Art Hostage

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο λογαριασμός Art Hostage στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει δημοσιεύσει σειρά αναρτήσεων από το 2025, στις οποίες διατυπώνονται ισχυρισμοί για τους δίδυμους αδελφούς.

Allegedly

Could the Intended British victims be the Ginger Creatures Aaron & Jamie Small, the alleged killers of Steven Gray, alongside William Hunter & ordered by Anthony Shoulders McDowell ?

Small twins hospitalised a man in Croatia earlier this Summer at a Festival… — Art Hostage (@ArtHostage) September 4, 2026

Οι αναρτήσεις φέρονται να συνδέουν τους Τζέιμι και Άαρον Σμολ με οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα στην Ισπανία και να τους κατονομάζουν ως τους δύο εκτελεστές της δολοφονίας του Στίβεν Γκρέι.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί δικαστικά και δεν αποτελούν επιβεβαιωμένα γεγονότα.