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Κλείνει η δεξιά λωρίδα από το roundabout της Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο Ξυλοτύμβου - Για εργασίες ποτίσματος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει διαδοχικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο προς Ξυλοτύμβου, 1,5 χλμ. κάθε φορά, και η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται μέσω της διπλανής λωρίδας κυκλοφορίας με τη χρήση κατάλληλης προσωρινής οδικής σήμανσης.

Από την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026, μέχρι τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, καθημερινά εκτός Παρασκευής και Σαββατοκύριακου, από τις 08:30 μέχρι τις 16:00, θα εκτελούνται εργασίες ποτίσματος στην κεντρική νησίδα στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου, σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει διαδοχικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο προς Ξυλοτύμβου, 1,5 χλμ. κάθε φορά, και η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται μέσω της διπλανής λωρίδας κυκλοφορίας με τη χρήση κατάλληλης προσωρινής οδικής σήμανσης.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση, υπομονή και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

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