«Καμπανάκι» ΤΟΜ για 4 τύπους οχημάτων - Ανακλήθηκαν από την ΕΕ λόγω τραυματισμών

Για 4 οχήματα που ανακλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως επικίνδυνα ενημερώνει τους καταναλωτές το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 36η εβδομάδα του 2026, στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για το φορτηγό τροχόσπιτο Weinsberg XCursion (Pepper), CaraSuite, CaraHome, CaraCompact EDITION [PEPPER] etc. (περίοδος κατασκευής: 07.07.2017-27.04.2026), τη μοτοσυκλέτα Husqvarna (περίοδος κατασκευής: 2022), το επιβατικό αυτοκίνητο Mercedes Benz GLE-Class (περίοδος κατασκευής: 29.08.2022-03.09.2025) και το φορτηγό τροχόσπιτο Knaus L!VE I, VAN TI, L!VE WAVE, SKY TI, SUN TI, L!VE TI, SKY WAVE, L!VE TRAVELLER, Box Time und weitere (περίοδος κατασκευής: 23.05.2017-27.04.2026).

Σημειώνεται ότι και τα 4 οχήματα έχουν προκαλέσει τραυματισμούς.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές (περιλαμβανομένου όσους ενεργούν διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως), οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.H τυχόν κατοχή των πιο πάνω οχημάτων να εξετάζεται με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ. εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

Καλεί, ακόμη, τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.