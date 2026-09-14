Στη Βουλή το έργο λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας: Κοινό μέτωπο φορέων και βουλευτών, ζητούν απαντήσεις για τη καθυστέρηση από Ν. Υπηρεσία

Σε στασιμότητα βρίσκεται η διαδικασία για την ανάπτυξη και διαχείριση του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας, καθώς εκκρεμεί νομική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας για το νομικό και θεσμικό πλαίσιο, με κυριότερο το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την κυριότητα των χώρων. Δήμος Λάρνακας, ΕΒΕΛ, ΕΟΑ και Βουλευτές της επαρχίας ζητούν την άμεση προώθηση των ενεργειών που μπορούν να υλοποιηθούν παράλληλα.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «σε σημερινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Δημάρχου Λάρνακας, Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας και Βουλευτών της Επαρχίας Λάρνακας, αξιολογήθηκε η πρόοδος του έργου Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Λιμένα και Μαρίνας Λάρνακας και των χερσαίων χώρων».

«Μετά λύπης και προβληματισμού, τόσο ο Δήμαρχος Λάρνακας όσο και ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ έχουν ενημερώσει τους παρευρισκόμενους ότι σύμφωνα με αναφορές της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αλλά και της Αρχής Λιμένων Κύπρου, η διαδικασία βρίσκεται σε στασιμότητα μέχρι τη λήψη νομικής γνωμάτευσης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας που αφορά τον καθορισμό του νομικού και θεσμικού πλαισίου, με κυριότερο το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την κυριότητα του χώρου, ενόψει του ότι το σύνολο των αναπτύξεων έχει αναληφθεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «όπως αναφέρθηκε περαιτέρω από τον Δήμαρχο Λάρνακας και τον Πρόεδρο του ΕΒΕΛ, η καθυστέρηση σημειώνεται, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο έχει επανειλημμένα τονίσει στη Νομική Υπηρεσία την ανάγκη για την άμεση λήψη των απαιτούμενων νομικών κατευθύνσεων».

«Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί σαφής απάντηση ούτε έχει καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ως προς το πότε η νομική γνωμάτευση θα είναι διαθέσιμη», σημειώνεται.

Αναφέρεται επίσης ότι οι παρευρισκόμενοι κατέληξαν στην κοινή διαπίστωση ότι τα ανωτέρω δεδομένα αντιτίθενται στις δηλώσεις και δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, «οι οποίες κατά το χρόνο διατύπωσής τους δεν τελούσαν υπό την αίρεση προηγούμενης διαπίστωσης ή οριστικοποίησης του νομικού και θεσμικού πλαισίου».

«Δεδομένου ότι η υλοποίηση των αναπτύξεων έχει αναληφθεί από κρατικό φορέα, και συγκεκριμένα από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν προκύπτει σε σχέση με το ιδιοκτησιακό ή/και το νομικό καθεστώς των τεμαχίων μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Αρχής Λιμένων Κύπρου δεν θα πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη στην περαιτέρω εξέλιξη και υλοποίηση του έργου», επισημαίνεται.

Περαιτέρω, «κατά τη σημερινή συνάντηση, οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και την Αρχή Λιμένων Κύπρου να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση των επόμενων ενεργειών και διαβημάτων που περιγράφονται στον Οδικό Χάρτη για την Ανάπτυξη του Λιμένα και Μαρίνας Λάρνακας και οι οποίες δύνανται να προωθηθούν ανεξάρτητα από τα ερωτήματα που έχουν τεθεί σε σχέση με το νομικό και θεσμικό πλαίσιο».

Τονίστηκε, επίσης, προστίθεται, «ότι δεν θα πρέπει να παρατηρηθεί περαιτέρω καθυστέρηση ή αδράνεια σε ενέργειες, οι οποίες μπορούν να προχωρήσουν παράλληλα, καθώς η διασφάλιση της συνεχούς προόδου του έργου είναι απαραίτητη. Η διατήρηση της υφιστάμενης στασιμότητας εγκυμονεί τον κίνδυνο απώλειας πολύτιμου και αξιοποιήσιμου χρόνου και δύναται να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου».

Καταληκτικά, «οι παρευρισκόμενοι τόνισαν ότι απαιτούνται οι γραπτές τοποθετήσεις του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καθώς και της Αρχής Λιμένων Κύπρου επί των πιο πάνω ζητημάτων ενώ οι παρευρισκόμενοι Βουλευτές της Επαρχίας Λάρνακας συμφώνησαν όπως εγγράψουν το θέμα ως επείγον στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, με σκοπό την άμεση συζήτηση και εξέτασή του».

Ο Βουλευτής Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι «ως Πρόεδρος της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θα θέσει το θέμα ενώπιον των συναδέλφων του ώστε να συζητηθεί στη Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη 24/9 ώστε να παρθούν απαντήσεις και να σταματήσει ο εμπαιγμός της Λάρνακας».

Πηγή: ΚΥΠΕ