Αποκάλυψη νεφρολόγου στην ΕΡΤ: Κύπρια νοσηλεύτηκε μετά από πλασμαφαίρεση που έγινε στο ίδιο ιατρείο με τον Μαζωνάκη

Μία 35χρονη ασθενής από την Κύπρο είχε νοσηλευτεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας, αφού προηγουμένως είχε υποβληθεί σε σειρά συνεδριών πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου που βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο των ερευνών.

Την πληροφορία αποκάλυψε μιλώντας στην ΕΡΤ ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού, ο οποίος ανέφερε ότι είχε πληροφορηθεί την ύπαρξη του συγκεκριμένου κέντρου πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν κλήθηκε να εξετάσει την ασθενή κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο Υγεία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής τού ζήτησε τότε να εξετάσει την 35χρονη, η οποία είχε φτάσει από την Κύπρο και είχε προηγουμένως υποβληθεί σε πολλές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης. Όπως σημειώνει ο κ. Ιατρού στην ΕΡΤ, ο πατέρας της ασθενούς τού είχε πει ότι για τις συγκεκριμένες συνεδρίες είχαν καταβληθεί «δεκάδες χιλιάδες ευρώ».

Για το περιστατικό, όπως υποστήριξε ο νεφρολόγος, ενημερώθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος πραγματοποίησε έλεγχο στο ιατρείο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσει εκεί οποιοδήποτε σχετικό μηχάνημα.

Ο Χρήστος Ιατρού αναφέρθηκε παράλληλα στη χρήση της πλασμαφαίρεσης για σκοπούς αντιγήρανσης και μακροζωίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση που να αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος προσφέρει τέτοια οφέλη.

Όπως εξήγησε, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες παθήσεις και πραγματοποιείται με την αφαίρεση του πλάσματος του ασθενούς και την αντικατάστασή του με άλλο πλάσμα ή κατάλληλο υγρό. Υπάρχουν, πρόσθεσε, συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες η θεραπεία μπορεί να ωφελήσει έναν ασθενή.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στον χώρο όπου πραγματοποιείται η διαδικασία. Όπως επισήμανε στην ΕΡΤ, στην Ελλάδα η πλασμαφαίρεση διενεργείται σε νοσοκομεία ή μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια, όπου υπάρχουν το κατάλληλο μηχάνημα, οργανωμένη ομάδα και η απαιτούμενη ιατρική παρουσία.

Ο νεφρολόγος υποστήριξε ακόμη ότι χρειάζεται σαφές πλαίσιο για τέτοιες πρακτικές, σημειώνοντας ότι δεν αρκεί ένα μηχάνημα να είναι εγκεκριμένο. Θα πρέπει, όπως εξήγησε, να λειτουργεί σε κατάλληλο χώρο, να χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό και να υπάρχει η αναγκαία ιατρική επίβλεψη.