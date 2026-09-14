Σιγή ιχθύος από την Κομισιόν για τη στενότερη σύνδεση ΕΕ και Καναδά - Δεν θα παραστεί στην ομιλία Κάρνεϊ η Φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφυγε να σχολιάσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Καναδάς διερευνά τη δυνατότητα σύναψης μιας πρωτοφανούς μορφής σύνδεσης με την ΕΕ, περιοριζόμενη σε γενικές αναφορές για τη στρατηγική σημασία της διμερούς σχέσης. Δεν θα παραστεί στην ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού Κάρνει η φον ντερ Λάιεν την Πέμπτη στο Στρασβούργο επιβεβαιώνει η Κομισιόν στο ΚΥΠΕ.

Ερωτηθείς κατά τη σημερινή ενημέρωση Τύπου στις Βρυξέλλες σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal, βάσει του οποίου ο Καναδός Πρωθυπουργός Κάρνεϊ επεξεργάζεται σχέδιο για ιδιότητα «συνδεδεμένου μέλους» στην ΕΕ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλοφ Γκιλ δε θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο, αλλά επανέλαβε ωστόσο ότι ο Καναδάς παραμένει καίριος εταίρος της Ένωσης. «Ό,τι μπορώ να σας πω από αυτό το βήμα είναι ότι ο Καναδάς είναι ένας στρατηγικής σημασίας εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα ένας στενός φίλος. Εκτιμούμε βαθύτατα αυτή τη συνεργασία», είπε.

Ο Γκιλ υπενθύμισε ότι στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Καναδά τέθηκε «πολύ υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας» για τη συνεργασία σε όλους τους τομείς, φιλοδοξία η οποία, όπως είπε, φέτος είναι ακόμη υψηλότερη. Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Καναδά έχει προγραμματιστεί για τις 29 και 30 Οκτωβρίου, με τον εκπρόσωπο παράλληλα να επισημαίνει ότι ο Κάρνεϊ θα είναι ειδικός προσκεκλημένος στην ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης (SOTEU), την Τετάρτη, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η Πρόεδρος «θα έχει κάτι θετικό και ουσιαστικό να πει» για τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ ότι η πρόεδρος της Κομισιόν δεν θα βρίσκεται την Πέμπτη στο Στρασβούργο για την ομιλία του Κάρνει στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, η φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει από κοινού με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο Χέννα Βίρκουνεν, τη νομοθετική πρόταση της Κομισιόν για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Την Κομισιόν θα εκπροσωπήσει ο Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς.

Το δημοσίευμα της WSJ που επικαλείται ανώνυμες ευρωπαϊκές και καναδικές πηγές, αναφέρει ότι οι δύο πλευρές συζητούν στενότερη συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η άμυνα και τα κρίσιμα ορυκτά, καθώς και κοινά έργα υποδομών, όπως τα υποθαλάσσια καλώδια, κέντρα δεδομένων, δορυφορικά δίκτυα. Το ενδεχόμενο ενός τέτοιου καθεστώτος είχε τεθεί νωρίτερα φέτος από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, αρχικά με στόχο την Ουκρανία, ως μοντέλο στενότερων δεσμών με την ΕΕ χωρίς πλήρη ένταξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ