Επτά συλλήψεις σε νυχτερινές επιχειρήσεις – 97 καταγγελίες μόνο για ταχύτητα

Στη σύλληψη επτά προσώπων προχώρησε η Αστυνομία για διάφορα αδικήματα όπως κλοπή αυτοκινήτου και παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, στο πλαίσιο επιχειρήσεων το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως αναφέρεται σε αστυνομική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 460 οδηγοί και 109 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 46 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 304 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 20 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 97 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 75 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες, ενώ σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ καταγράφηκε ένα θετικό αποτέλεσμα.