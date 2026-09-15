Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Σήμερα οι κρίσιμες απολογίες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας - Το χρονικό κενό και τα ψηφιακά ευρήματα

Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών που ερευνώνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Με βάση το νέο κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα για το οποίο προβλέπεται ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα και απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή για όσα συνέβησαν στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή, αλλά και οι ενέργειες που ακολούθησαν.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις καταθέσεις, στο φωτογραφικό υλικό και στα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 13:55. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, στις 14:05, η γραμματέας φέρεται να κατέθεσε ότι μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο.

Η λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 14:14, ενώ σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία η διαδικασία άρχισε στις 14:37. Η λειτουργία της πλασμαφαίρεσης διακόπηκε στις 15:22, στοιχείο που εξετάζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Στις 14:45, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γιατρός φέρεται να φωτογράφισε τον Γιώργο Μαζωνάκη ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά μάτια. Η φωτογραφία εξετάζεται από τις αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες ζωτικές ενδείξεις καταγράφονταν εκείνη τη στιγμή, ενώ αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε να διαπιστωθεί αν και σε ποιο πρόσωπο εστάλη.

Στις 15:23, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που επικαλείται η ΕΡΤ, το μηχάνημα ενεργοποίησε συναγερμό καθώς φέρεται να είχαν χαθεί οι ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή. Οι δύο γιατροί φέρονται να βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή μέσα στο δωμάτιο.

Περίπου 13 λεπτά αργότερα φέρεται να έγινε προσπάθεια επανέναρξης της πλασμαφαίρεσης, χωρίς επιτυχία, καθώς το μηχάνημα διέκοψε αυτόματα τη λειτουργία του.

Η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι έβλεπε τους δύο γιατρούς να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο, ενώ περίπου 45 λεπτά αργότερα της ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Η κλήση προς το ΕΚΑΒ έγινε τελικά στις 16:23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που, σύμφωνα με τα υπό εξέταση δεδομένα, κατέγραψε την απώλεια ζωτικών ενδείξεων. Το πλήρωμα έφτασε στις 16:26 και, σύμφωνα με την κατάθεση διασώστριας, ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στα ψηφιακά ευρήματα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ οι δύο γιατροί φέρονται να ζήτησαν από τους εργαζόμενους να καθαρίσουν τον χώρο, ενώ από τον υπολογιστή του ιατρείου φέρεται να διαγράφηκε το συγκεκριμένο ραντεβού.

Λίγο μετά τις 19:00 και πριν οι δύο γιατροί οδηγηθούν στην Ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός φέρεται επίσης να διέγραψε από το κινητό της την επίμαχη φωτογραφία.

Οι σημερινές απολογίες των δύο γιατρών θεωρούνται κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς καλούνται να δώσουν εξηγήσεις τόσο για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ όσο και για τις ενέργειες που έγιναν μετά την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων.

Οι αρχές αναμένουν παράλληλα πρόσθετα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς και από την πλήρη αξιολόγηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων, με στόχο να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.