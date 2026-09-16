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Πρώτη δήλωση Δρουσιώτη μετά την παραπομπή του: «Πρόκειται για εκδικητική διαδικασία» - Είναι μήνυμα προς αυτούς που μιλούν ότι θα βρουν τον μπελά τους (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Για πολιτικά υποκινούμενη και εκδικητική δίωξη έκανε λόγο ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης μετά την παραπομπή του ίδιου και της «Σάντης» στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας. Ο κ. Δρουσιώτης συνέδεσε την υπόθεση με την έρευνα για το «Κράτος Μαφία», υποστηρίζοντας ότι, αντί να αντιμετωπίζεται ως μάρτυρας σε σχετικές έρευνες, οδηγείται σε δίκη μέσω μιας διαδικασίας που χαρακτήρισε καταχρηστική.

Για «εκδικητική διαδικασία» έκανε λόγο ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την παραπομπή του ίδιου και της «Σάντ»η στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

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Εξερχόμενος του Δικαστηρίου, ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε ότι η υπόθεση συνδέεται με όσα έχουν καταγγελθεί και εξεταστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης «Κράτος Μαφία» από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

«Θεωρούμε ότι είναι μια εκδικητική διαδικασία συνυφασμένη με το “Κράτος Μαφία”, το οποίο διερευνήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και για το οποίο βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη ποινικές έρευνες», ανέφερε.

Ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε ότι, αντί να τυγχάνει προστασίας ως μάρτυρας στην υπόθεση, παραπέμπεται σε δίκη μέσω, όπως είπε, μιας «καταχρηστικής διαδικασίας».

Παράλληλα, αμφισβήτησε την παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και εάν οι κατηγορίες ευσταθούσαν, κάτι που ο ίδιος απορρίπτει, η υπόθεση θα έπρεπε να εκδικαστεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο.

«Εγείραμε αυτό το θέμα στη διαδικασία και η δικαστής τοποθετήθηκε ότι θα μπορούσε να πάει στο Επαρχιακό Δικαστήριο. Όμως, με βάση τη νομοθεσία, επειδή το ζήτησε ο Γενικός Εισαγγελέας, παραπεμφθήκαμε στο Κακουργιοδικείο. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι πρόκειται για εκδικητική παραπομπή», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, ο κ. Δρουσιώτης συνέδεσε την υπόθεσή του με άλλες περιπτώσεις προσώπων που, όπως είπε, αποτάθηκαν στην Αρχή.

«Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος απολύθηκε, η Άννα Αριστοτέλους και εγώ ως μάρτυρας στο “Κράτος Μαφία”. Αυτή είναι μια κατάργηση της Αρχής και ένα μήνυμα προς όποιον έχει να πει κάτι, ότι σε τέτοια περίπτωση θα βρει τον μπελά του», ανέφερε.

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε την υπόθεση ως «αντιπαράθεση του κράτους δικαίου με το κράτος μαφία», εκφράζοντας παράλληλα εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη.

«Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Πέρασα πολλές φορές από τα δικαστήρια για εκδικητικές υποθέσεις λιβέλλου και δεν με έχουν απογοητεύσει», δήλωσε.

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