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Συναγερμός για φωτιά στην Πάφο – 4 αεροσκάφη στη μάχη, 8 δεκάρια έγιναν στάχτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά μεταξύ Μηλιού και Γιόλου – Συνεχίζονται οι τελικές κατασβέσεις και η ασφάλιση της περιοχής.

Οριοθετήθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Καψάλι, μεταξύ των κοινοτήτων Μηλιού και Γιόλου, στην επαρχία Πάφου. Η φωτιά κατέκαψε έκταση οκτώ δεκαρίων με ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων, ενώ στο σημείο συνεχίζονται οι τελικές κατασβέσεις και η ασφάλιση της περιοχής.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η κλήση για την πυρκαγιά λήφθηκε στις 15:45.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν έξι στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πάφου και Πόλης Χρυσοχούς, καθώς και από τον Σταθμό Υπαίθρου Στρουμπιού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα και ένα υδροφόρο όχημα μεταφοράς νερού από το Τμήμα Δασών, μία Κινητή Μονάδα Πυρόσβεσης της Υπηρεσίας Θήρας, ένας εκμισθωμένος προωθητής γαιών και ένα όχημα της εθελοντικής ομάδας ΑΤΛΑΣ-ΔΙΑΣ.

Από αέρος επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Όπως ανέφερε ο κ. Κεττής, «Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και έχει κάψει 8 δεκάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων. Αυτήν την ώρα γίνονται τελικές κατασβέσεις και ασφάλιση της περιοχής».

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