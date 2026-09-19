Τελεσίγραφο από οκτώ κοινότητες για το ασφαλτικό στο Μιτσερό - Έτοιμοι οι κάτοικοι να βγουν στους δρόμους

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, εφόσον συνεχιστεί η διαδικασία εγκατάστασης ασφαλτικού εργοστασίου στο Μιτσερό, προαναγγέλλουν οκτώ επηρεαζόμενες κοινότητες της περιοχής, οι οποίες πραγματοποίησαν την Πέμπτη ειρηνική διαμαρτυρία στον προτεινόμενο χώρο ανέγερσης του εργοστασίου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Μιτσερού εκ μέρους των οκτώ κοινοτήτων, αναφέρεται ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για την προωθούμενη εγκατάσταση του εργοστασίου, την ώρα που, όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν δοθεί λύσεις στα ήδη υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής, παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις και τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις.

Οι κοινότητες αναφέρουν ότι οι «συσσωρευμένες οχλήσεις» στην περιοχή έχουν επιβεβαιωθεί, όπως σημειώνουν, και από εμπειρογνώμονες του κράτους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για ακόμη ένα οχληρό έργο.

Παράλληλα, εκφράζουν προβληματισμό για το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν, δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων της περιοχής, ενώ την ίδια ώρα προχωρεί η διαδικασία για εγκατάσταση του ασφαλτικού εργοστασίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κοινότητες συνεχίζουν τον δικαστικό τους αγώνα και τις επαφές τους με το κράτος, ενώ παράλληλα εξετάζουν σειρά κινητοποιήσεων και κλιμάκωση των διαμαρτυριών τους.

Την ανακοίνωση υπογράφουν τα Κοινοτικά Συμβούλια Αγίου Ιωάννη, Αγροκηπιάς, Αρεδιού, Κάτω Μονής, Μαλούντας, Μενοίκου, Μιτσερού και Ορούντας, με τη στήριξη της Ομάδας Πρωτοβουλίας «Κοινότητες Εν Δράσει».

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ