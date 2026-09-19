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Σχεδόν επτά φορές πάνω από το όριο: Χειροπέδες σε οδηγό στη Λάρνακα που πήρε τιμόνι «τύφλα» στο μεθύσι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συνελήφθη και οδηγήθηκε στα γραφεία της Τροχαίας Λάρνακας, όπου στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Στη σύλληψη 40χρονου οδηγού προχώρησε η Αστυνομία στη Λάρνακα, αφού φέρεται να εντοπίστηκε να οδηγεί με τελική ένδειξη 147 μικρογραμμάρια αλκοόλης, αντί 22 που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 40χρονος ανέκοψαν μέλη της Τροχαίας Λάρνακας για έλεγχο γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα στην οδό Τουζ Χανέ.

Ο οδηγός, αναφέρεται, «υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 147 μικρογραμμάρια, αντί 22 μικρογραμμάρια που είναι το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νόμος».

Συνελήφθη και οδηγήθηκε στα γραφεία της Τροχαίας Λάρνακας, όπου στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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