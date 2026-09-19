Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Ένας άνδρας εκτελέστηκε στο Ιράν επειδή, σύμφωνα με τις ιρανικές δικαστικές αρχές, παρείχε στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών στοιχεία για ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου.

«Η θανατική ποινή εκτελέστηκε σε βάρος του Χοσεΐν Πενταράν, ο οποίος είχε δώσει στη Μοσάντ πληροφορίες για εγκαταστάσεις πυραύλων στην επαρχία Ισφαχάν», στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσε το ειδησεογραφικό μέσο των ιρανικών δικαστικών αρχών, Mizan.

Οι δικαστικές αρχές κατηγόρησαν τον Χοσεΐν Πενταράν για «κατασκοπεία και συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών» προς όφελος του Ισραήλ. Σύμφωνα με τη Mizan, η συνεργασία αφορούσε ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην επαρχία Ισφαχάν.

Οι ιρανικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία της σύλληψής του ή τη διεξαγωγή της δίκης του. Ανέφεραν, ωστόσο, ότι η θανατική ποινή επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η υπόθεση δεν είχε αναφερθεί έως τώρα από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν δέχθηκε επιθέσεις σε δύο φάσεις: αρχικά τον Ιούνιο του 2025 από το Ισραήλ και, για δεύτερη φορά, στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, από αμερικανοϊσραηλινό συνασπισμό.

Έκτοτε, οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις στη χώρα έχουν αυξηθεί, με τις ιρανικές αρχές να συνδέουν ορισμένες από τις υποθέσεις τόσο με τη σύγκρουση όσο και με τις διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στις αρχές του έτους.

Το Ιράν είναι η χώρα με τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων παγκοσμίως, μετά την Κίνα, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ