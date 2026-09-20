Η Λεμεσός δεν τέλειωσε με τους πύργους - Νέο κύμα αναπτύξεων στο παραλιακό μέτωπο

Όχι μόνο δεν έχουν τελειώσει οι μεγάλες αναπτύξεις και οι πύργοι στη Λεμεσό, αλλά περισσότερα νέα έργα είναι έτοιμα να περάσουν σε φάση κατασκευής, φανερώνοντας μια αγορά που δεν έχει κορεστεί. Το ενδιαφέρον στοιχείο της νέας πραγματικότητας που έρχεται σε διάφορα σημεία της πόλης, είναι ότι χωρίς τα «χρυσά διαβατήρια» να λειτουργούν ως κίνητρο για τέτοιου είδους επενδύσεις, σε αρκετές περιπτώσεις οι επενδυτές ενσωματώνουν μεγάλους γραφειακούς χώρους, που η Λεμεσός έχει ανάγκη.

Οι σημαντικότερες εξελίξεις αυτή την περίοδο σημειώνονται στο παραλιακό μέτωπο, στο ύψος της Νεάπολης, στα διοικητικά όρια των Δήμων Λεμεσού και Αμαθούντας. Στο ίδιο περίπου στάδιο υλοποίησης βρίσκονται τέσσερα μεγάλα πρότζεκτ. To «Aura», που φιλοδοξεί να γίνει το ψηλότερο κτήριο της Κύπρου, το «SeaMark» με τις κατασκευαστικές εργασίες να έχουν ξεκινήσει, το «Totalserve» και το «C View», με το τελευταίο να βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν τον θεμέλιο λίθο. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη 2028. Ταυτόχρονα, ένα «ταλαιπωρημένο» έργο που πέρασε από διαφοροποιήσεις μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με το άλλοτε «Neo» να συστήνεται ξανά ως «St Regis Residences», μειώνοντας τους πύργους σε τρεις, με τον έναν να αφορά γραφειακούς χώρους. Το έργο είναι δυτικότερα από τα υπόλοιπα, δίπλα από τον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού.

Στον ορίζοντα για τις μεγάλες αναπτύξεις δεν μπορεί κανείς να βγάλει εκτός την Ακταία Οδό, όπου ετοιμάζονται διάφορα, ενώ περισσότερα είναι στα σκαριά. Ενδιαφέρον έχει το έργο της bbf στην ΚΕΑΝ, λόγω ιδιομορφιών.

Νέος γίγαντας στην παραλιακή

Το μεγαλύτερο από τα νέα έργα που βρίσκονται στα σκαριά είναι το «AURA», που μετά από διαδρομή αρκετών ετών φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Θα ανεγερθεί στη θέση του πρώην πολυκαταστήματος ERA Olympia, με την Property Gallery, που έχει αναλάβει την ανάπτυξη, να προχωρεί στις προεργασίες για έναρξη της κατασκευής εντός 2027. Οι προετοιμασίες για κατεδάφιση του ERA βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρουσιάζεται ως το ψηλότερο κτήριο που θα γίνει στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί, αν και η πολεοδομική άδεια που είχε προωθηθεί τα προηγούμενα χρόνια προέβλεπε πύργο 44 ορόφων, ύψους 181,5 μέτρων, με 136 πολυτελή διαμερίσματα και πέντε υπόγεια επίπεδα. Το «AURA» θα ξεπεράσει το «ONE», το οποίο με ύψος 170 μέτρων είναι σήμερα το ψηλότερο κτήριο της Κύπρου. Πάντως, οι πρώτες εικόνες δείχνουν αλλαγές στο νέο έργο σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό, με το νέο concept να συνδυάζει πολυτελείς κατοικίες με υπηρεσίες και υποδομές ευεξίας.

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση των υπόγειων χώρων της ανάπτυξης. Με απόφαση Υπουργικού δόθηκε δικαίωμα χρήσης υπόγειου χώρου κάτω από την οδό Ανδρέα Ζαΐμη, ώστε να ενοποιηθούν τα υπόγεια τμήματα της ανάπτυξης που χωρίζονται από τον δημόσιο δρόμο. Η διευθέτηση συνοδεύτηκε από αντισταθμιστικά €214 χιλ. και δημιουργία δημόσιων και ιδιωτικών χώρων στάθμευσης κάτω από τον δρόμο.

Σε 21 επίπεδα

Από τα νέα ψηλά κτήρια της Λεμεσού, το «SeaMark» είναι από αυτά που βρίσκονται στο πιο προχωρημένο στάδιο. Πρόκειται για νέο εμπορικό και γραφειακό πύργο της CoolSide Development, που πέρασε στην κατασκευαστική φάση. Θα αναπτυχθεί σε 21 επίπεδα. Το συνολικό εμβαδόν της ανάπτυξης φτάνει τα 20.806 τ.μ., με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά σύγχρονους γραφειακούς χώρους, με δυνατότητα διαφορετικών διαμορφώσεων, ανάλογα με τις ανάγκες των εταιρειών που θα στεγαστούν στον πύργο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων café, χώρους συναντήσεων και εκδηλώσεων, γυμναστήριο και spa, lounge areas και roof garden. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση του πύργου τοποθετείται στο τέταρτο τρίμηνο του 2028.

18 όροφοι στο πρώην Pavemar

Ένα project με ιστορία που ξεπερνά τη δεκαετία επανέρχεται σε νέα εκδοχή. Πρόκειται για την πολυώροφη ανάπτυξη της P.G. Economides Properties, στο τεμάχιο του πρώην ξενοδοχείου Pavemar, πάνω στον παραλιακό άξονα και σε μικρή απόσταση από το «Oval». Έχει εξασφαλίσει το πράσινο φως της Περιβαλλοντικής Αρχής και αφορά επένδυση €22 εκατ. Το κτήριο θα φτάνει σε ύψος 87 μέτρων και θα αποτελείται από 18 ορόφους, roof garden και δύο υπόγεια επίπεδα. Η ανάπτυξη θα έχει κυρίως γραφειακό και εμπορικό χαρακτήρα. Θα χρειαστούν 28 μήνες για την ανοικοδόμησή του, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες.

Η θέση του έργου είναι σημαντική, καθώς το «Oval» βρίσκεται περίπου 120 μέτρα δυτικά, ενώ ο Βαθιάς Ποταμός λιγότερο από 77 μέτρα ανατολικά. Έτσι, μαζί με το «AURA» και το «C View», δημιουργεί νέα συγκέντρωση ψηλών κτηρίων σε σχετικά μικρό τμήμα της ανατολικής παραλιακής Λεμεσού.

Με τις άδειες στο χέρι

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και το «C View Tower», ένας αμιγώς επιχειρηματικός πύργος που προωθείται απέναντι από το ξενοδοχείο «Crown Plaza», μπροστά από το «Oval». Όλες οι απαραίτητες άδειες φαίνεται να έχουν εκδοθεί. Υπάρχουν αγγελίες στο διαδίκτυο για πώληση όλου του έργου έναντι €55 εκατ., ενώ το κόστος των ορόφων ξεκινά από €5 εκατ. και φτάνει μέχρι €12 εκατ. Θα αποτελείται από 15 ορόφους, εκ των οποίων οι 10 γραφειακοί χώροι που θα αναπτυχθούν από τον 6ο μέχρι τον 15ο όροφο, με ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα. Πίσω από την ανάπτυξη βρίσκεται η Elhadi Group.

Δίπλα από τον Δημόσιο Κήπο

Μία από τις μεγαλύτερες αναπτύξεις που αναμένεται να αλλάξει την εικόνα του κεντρικού παραλιακού μετώπου είναι το «The Residences at The St. Regis Limassol», το οποίο προωθεί η Marfields Group στο τεμάχιο δίπλα από τον Δημόσιο Κήπο. Ο χώρος προοριζόταν στο παρελθόν για το «NEO» της Pafilia, το οποίο δεν υλοποιήθηκε με την αρχική του μορφή. Η νέα ανάπτυξη ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2026, μετά τη συμφωνία της Marfields Group με τη Marriott International. Το νέο masterplan περιλαμβάνει δύο οικιστικούς πύργους με 250 κατοικίες και έναν πύργο για γραφεία, δημιουργώντας συγκρότημα τριών ψηλών κτηρίων. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν χώροι εστίασης, λιανικού εμπορίου, και εγκαταστάσεις wellness και αναψυχής. Η έναρξη του έργου τοποθετείται εντός του 2026 και η ολοκλήρωση το 2031. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το μέγεθος, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν πύργους 25, 21 και 17 ορόφων.

Ακταία και ΚΕΑΝ

Τα πέντε αυτά έργα δεν είναι τα μοναδικά μεγάλα projects που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη ή στα σκαριά στη Λεμεσό. Σε διαφορετικά στάδια σχεδιασμού, αδειοδότησης και κατασκευής βρίσκονται κι άλλες μεγάλες αναπτύξεις, με χαρακτηριστικότερη την ανάπλαση του πρώην εργοστασίου της ΚΕΑΝ από την bbf, η οποία αφορά συγκρότημα ψηλών οικιστικών και εμπορικών κτηρίων.

Ξεχωριστή κατηγορία αναπτύξεων αποτελεί η Ακταία Οδός, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το «Limassol Blu Marine» του Ομίλου Λεπτός (τρεις πύργοι), με τον πρώτο πύργο να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του και την ανάπτυξη να συνεχίζεται με τους επόμενους. Στην ίδια περιοχή προωθείται και το «Lighthouse», ένας γραφειακός πύργος 19 ορόφων και ύψους 81 μέτρων, στη συμβολή της Ακταίας Οδού με την Αλεξανδρείας.

Η αγορά premium αγορών

Μιλώντας στον «Π» εκ μέρους της Ask Wire, ο Πάνος Χατζηχριστοφής σκιαγραφεί την αγορά αυτής της κατηγορίας ακινήτων στην Κύπρο και ειδικότερα στη Λεμεσό. Η Ask Wire είναι πλατφόρμα που μετατρέπει δεδομένα ακινήτων σε Κύπρο και Ελλάδα σε τεκμηριωμένες αποφάσεις (market intelligence).

Όπως αναφέρει, η αγορά οικιστικών πύργων της Λεμεσού εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της δραστηριότητας στο ανώτερο τμήμα της αγοράς ακινήτων. Οι συνολικές πωλήσεις για ακίνητα άνω του €1 εκατ. ανήλθαν σε περίπου €275 εκατ. το 2024 και αυξήθηκαν σε €417 εκατ. το 2025, ενώ το 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί συναλλαγές περίπου €220 εκατ. Εντός αυτής της κατηγορίας, οι πωλήσεις σε αναγνωρισμένα έργα υψηλών κτηρίων ανήλθαν σε περίπου €183 εκατ. το 2024, €269 εκατ. το 2025 και €85 εκατ. μέχρι στιγμής το 2026. Αυτό σημαίνει ότι τα high-rise έργα αντιπροσώπευαν περίπου τα δύο τρίτα της αξίας των πωλήσεων άνω του €1 εκατ., τόσο το 2024 όσο και το 2025, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία τους στην πολυτελή οικιστική αγορά της Λεμεσού.

Η μεγαλύτερη συναλλαγή που καταγράφηκε κατά την περίοδο ανήλθε σε περίπου €45 εκατ. και αφορούσε πολλαπλές οικιστικές μονάδες, ενώ συναλλαγή ύψους €18 εκατ. καταγράφηκε για κατοικία που εκτείνεται στον 33ο και 34ο όροφο. Στο υψηλότερο επίπεδο που καταγράφεται στα δεδομένα, μονάδες στον 34ο και 35ο όροφο πωλήθηκαν μαζί έναντι περίπου €16 εκατ. Οι συναλλαγές αυτές καταδεικνύουν ότι οι πύργοι της Λεμεσού δεν προσθέτουν απλώς νέο οικιστικό απόθεμα στην πόλη, αλλά έχουν δημιουργήσει διακριτή premium αγορά, ικανή να προσελκύει σημαντικά κεφάλαια σε μεμονωμένα ακίνητα και κατοικίες στους υψηλότερους ορόφους.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηχριστοφή, η εμπειρία από το πρόγραμμα των «χρυσών διαβατηρίων» και της ξαφνικής διακοπής του, οδήγησε αρκετούς επενδυτές στο να προτιμούν τη δημιουργία κτηρίων με πολλαπλές δυνατότητες, μειώνοντας το ρίσκο της μονοθεματικής ανάπτυξης σε οικιστικές υποδομές. Σε συνδυασμό με την έλλειψη γραφειακών χώρων στη Λεμεσό, είναι ο λόγος που μεγάλες επενδύσεις διαθέτουν τόσο το οικιστικό όσο και το γραφειακό κομμάτι, το οποίο μπορεί να επιφέρει σταθερά έσοδα σε μία ανάπτυξη.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η Λεμεσός τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μια οικονομία που προσελκύει κόσμο που θέλει να επενδύσει σε ακίνητα, ακόμα και για τη μόνιμή του κατοικία, λόγω του ότι ζει και εργάζεται στη Λεμεσό με μακροχρόνιο πλάνο. Η παρουσία εταιρειών τεχνολογίας ή άλλων κλάδων και οι παράλληλες υποδομές (ιδιωτικά σχολεία) δημιουργούν την ασφάλεια και την άνεση ότι η Λεμεσός αποτελεί επιλογή όχι μόνο για μερικά χρόνια, αλλά για μακροχρόνια κατοίκηση.