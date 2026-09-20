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Τραμπ: Οι Χούθι δεσμεύτηκαν να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ - «Θα αποφασίσω σύντομα αν θ' ανατινάξω το Ιράν»
| Κόσμος

Τραμπ: Οι Χούθι δεσμεύτηκαν να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ - «Θα αποφασίσω σύντομα αν θ' ανατινάξω το Ιράν»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αντάρτες της Υεμένης, ενώ άφησε ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο του Κέντρου Γαλλικής Γλώσσας, κάνοντας λόγο για «παράνομες δραστηριότητες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Fox News ότι οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

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«Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μόνιμη επαφή με τους Χούθι οι οποίοι έχουν δεχθεί να μην πολεμήσουν τις ΗΠΑ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου Τρέι Γινγκστ.

Εξάλλου ο Τραμπ επεσήμανε ότι είναι σε «φάση λήψης αποφάσεων» αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει «να σαπίσει» οικονομικά ή να διαπραγματευθεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι «πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Όταν ρωτήθηκε για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που θα ξεκινά τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμος για μια διπλωματική προσέγγιση για την επίλυση της σύγκρουσης, λέγοντας ότι «θα ήταν μάλλον ανοικτός» στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Εξάλλου, οι αρχές του Ιράν έκλεισαν το Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας (CLF), ένα από τα βασικά ιδρύματα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στη χώρα που συνδέεται με τη γαλλική πρεσβεία, επικαλούμενες την εμπλοκή του σε «παράνομες δραστηριότητες», ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική δικαιοσύνη χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Με απόφαση της εισαγγελίας της Τεχεράνης, το παράνομο κέντρο που συνδέεται με την πρεσβεία της Γαλλίας στη Τεχεράνη (γνωστό με το όνομα CLF), το οποίο λειτουργούσε επί χρόνια υπό το πρόσχημα της γλωσσικής διδασκαλίας, έκλεισε», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan της δικαστικής εξουσίας. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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