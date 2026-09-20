Η αξία της συντροφιάς στην τρίτη ηλικία: «Η τρίτη ηλικία δεν είναι το τέλος της δημιουργικότητας ή της προσφοράς»

Από το 1981 μέχρι σήμερα, ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων και Αναξιοπαθούντων Πάφου (ΕΣΕΗΑ) παραμένει ένας σταθερός πυλώνας κοινωνικής προσφοράς, έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες. Η πορεία του δεν μετριέται μόνο σε δράσεις και πρωτοβουλίες, αλλά κυρίως στις ανθρώπινες σχέσεις που δημιούργησε και στη στήριξη που προσέφερε σε όσους τη χρειάστηκαν. Η πρόεδρος του συνδέσμου, Ανθή Λεωνίδου Στρόππου, περιγράφει τον ΕΣΕΗΑ ως έναν οργανισμό που βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο όταν έχει ανάγκη από φροντίδα, επικοινωνία και ανθρώπινη παρουσία. «Με το πέρασμα των χρόνων οι ανάγκες της κοινωνίας αλλάζουν. Αυτό που παραμένει σταθερό είναι η ανάγκη του ανθρώπου να αισθάνεται ότι δεν είναι μόνος. Αυτό θέλουμε να υπηρετούμε, με σεβασμό, φροντίδα και αγάπη», αναφέρει.

Παρακαταθήκη

Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του συνδέσμου κατέχει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Αλέξιος, ιδρυτής του ΕΣΕΗΑ Πάφου, ο οποίος αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ζωής του στην προσφορά προς τους ηλικιωμένους και τους αναξιοπαθούντες. Η αγάπη του για τον συνάνθρωπο αποτέλεσε το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε ο σύνδεσμος. Δύο φράσεις που συνήθιζε να επαναλαμβάνει εξακολουθούν να καθοδηγούν το έργο του οργανισμού: «Στα γηρατειά με απλοχεριά σκορπίστε την αγάπη» και «Η εργασία είναι προσευχή». Για τα μέλη του ΕΣΕΗΑ, οι φράσεις αυτές αποτελούν μια διαχρονική παρακαταθήκη που υπενθυμίζει ότι η κοινωνική προσφορά δεν είναι απλώς καθήκον, αλλά τρόπος ζωής. «Δεν τις βλέπουμε ως λόγια του παρελθόντος. Είναι μια ζωντανή παρακαταθήκη που μας θυμίζει πως η προσφορά στον συνάνθρωπο μπορεί να γίνει στάση ζωής», σημειώνει η κ. Στρόππου.

Η προσφορά

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του συνδέσμου βρίσκεται η πεποίθηση ότι κάθε ηλικιωμένος άνθρωπος έχει αξία, φωνή και ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Η τρίτη ηλικία δεν αντιμετωπίζεται ως περίοδος απομόνωσης ή παθητικότητας. Αντίθετα, οι ηλικιωμένοι αποτελούν φορείς εμπειρίας, γνώσης και μνήμης, με δυνατότητα να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην οικογένεια και την κοινωνία. «Η τρίτη ηλικία δεν είναι το τέλος της δημιουργικότητας ή της προσφοράς. Ο ηλικιωμένος άνθρωπος έχει ακόμη πολλά να δώσει και μεταφέρει μια ολόκληρη ζωή εμπειριών και γνώσεων», υπογραμμίζει η πρόεδρος. Πρόκειται για ανθρώπους που εργάστηκαν, δημιούργησαν οικογένειες, μεγάλωσαν παιδιά και στήριξαν εγγόνια. Η προσφορά τους συνεχίζεται μέσα από την καθημερινή παρουσία τους, τη μεταφορά γνώσεων και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Γι’ αυτό και ο σύνδεσμος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργό γήρανση, προωθώντας την αξιοπρεπή διαβίωση, την κοινωνική συμμετοχή και τη διατήρηση της δημιουργικότητας σε κάθε στάδιο της ζωής. Η πραγματικότητα για πολλούς ηλικιωμένους δεν είναι πάντα εύκολη. Προβλήματα υγείας, οικονομικές δυσκολίες, απώλειες αγαπημένων προσώπων και μοναξιά αποτελούν συχνές προκλήσεις.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανθρώπινη παρουσία αποκτά ξεχωριστή σημασία. Ο ΕΣΕΗΑ Πάφου επιδιώκει να βρίσκεται κοντά σε όσους χρειάζονται στήριξη, όχι μόνο μέσω υλικής βοήθειας αλλά και μέσω της ανθρώπινης επαφής. «Πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη δεν είναι οικονομική. Είναι μια επίσκεψη, μια κουβέντα, ένα χαμόγελο, η αίσθηση ότι κάποιος νοιάζεται», τονίζει η κ. Στρόππου.

Δράσεις

Το έργο του συνδέσμου εκφράζεται μέσα από δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συμμετοχή, την ψυχαγωγία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις είναι το Ετήσιο Φεστιβάλ Ηλικιωμένων, το οποίο προσφέρει ευκαιρίες ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και κοινωνικής συναναστροφής. Μέσα από τη διοργάνωση αυτή, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν, να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις. Παράλληλα, το φεστιβάλ μεταφέρει το μήνυμα ότι οι ηλικιωμένοι δικαιούνται ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και στιγμές χαράς.

Ο σύνδεσμος διοργανώνει ενημερωτικές διαλέξεις και συναντήσεις που αφορούν ζητήματα υγείας, πρόληψης, διατροφής, ψυχικής υγείας, μνήμης και νοητικής ενδυνάμωσης. Στόχος δεν είναι μόνο η ενημέρωση αλλά και η ενδυνάμωση των ηλικιωμένων, ώστε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της καθημερινότητας με περισσότερη γνώση, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Οι μονοήμερες και διήμερες εκδρομές αποτελούν επίσης σημαντικό μέρος της δράσης του ΕΣΕΗΑ. Προσφέρουν ξεκούραση, αλλαγή παραστάσεων και ευκαιρίες κοινωνικοποίησης. Για έναν άνθρωπο που ζει μόνος, μια τέτοια εκδρομή μπορεί να σημαίνει πολλά περισσότερα από μια απλή έξοδο. Μπορεί να αποτελέσει μια ημέρα γεμάτη επικοινωνία, γέλιο και αίσθηση συμμετοχής.

Βοήθεια σε άλλους

Η δράση του συνδέσμου δεν περιορίζεται μόνο στους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη στήριξη ευάλωτων οικογενειών, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, ο ΕΣΕΗΑ μετατρέπει την κοινωνική αλληλεγγύη σε πράξη, προσφέροντας βοήθεια σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές ή κοινωνικές δυσκολίες. Σε μια εποχή όπου οι ανάγκες αυξάνονται και πολλές οικογένειες δοκιμάζονται, η έμπρακτη στήριξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ξεχωριστή θέση στο έργο του συνδέσμου κατέχουν οι επισκέψεις σε στέγες ηλικιωμένων και άλλα ευαγή ιδρύματα. Εκεί, η προσφορά αποκτά ένα βαθύτερο νόημα. Δεν αφορά μόνο υλική βοήθεια, αλλά κυρίως τον χρόνο που αφιερώνεται στον συνάνθρωπο. Μια συζήτηση, ένα χαμόγελο ή μια απλή παρουσία μπορούν να προσφέρουν στήριξη και ανακούφιση. «Κάποιες φορές η μεγαλύτερη προσφορά δεν είναι κάτι που κρατάμε στα χέρια μας. Είναι μια επίσκεψη και η αίσθηση ότι κάποιος μας θυμάται και μας νοιάζεται», αναφέρει η πρόεδρος. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία βρίσκεται στον πυρήνα της δράσης του συνδέσμου: να μη νιώθει κανένας άνθρωπος ξεχασμένος.

«Μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα»

Για τον ΕΣΕΗΑ Πάφου, η κοινωνική προσφορά είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η Εκκλησία, οι κρατικές υπηρεσίες, οι οργανώσεις, οι επαγγελματίες υγείας, οι επιχειρήσεις και οι εθελοντές μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου στήριξης. «Όταν οι άνθρωποι ενώνονται γύρω από έναν κοινό σκοπό, η προσφορά μεγαλώνει και φτάνει εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη», σημειώνει η κ. Στρόππου. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πίσω από κάθε δράση βρίσκονται άνθρωποι που προσφέρουν χρόνο, εργασία και αγάπη χωρίς να περιμένουν ανταλλάγματα. Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου αποτελείται από την Ανθή Λεωνίδου Στρόππου ως πρόεδρο, τον Π. Ηράκλη Χριστοδουλίδη ως αντιπρόεδρο, την Ειρήνη Ζαρπετέα ως γραμματέα, την Περσούλα Μιλτιάδους ως ταμία και τον Πανίκο Αθανασίου ως βοηθό ταμία. Μέλη είναι επίσης οι Χαράλαμπος Συμεού, Δανιήλ Μακαρίου, Κυριάκος Λεωνίδου, Παύλος Χ’ Νικόλα και Μαρίνα Πολυβίου. Από το 1981 μέχρι σήμερα, η κοινωνία και οι ανάγκες των ανθρώπων έχουν αλλάξει. Εκείνο που παραμένει διαχρονικό είναι η ανάγκη κάθε ανθρώπου να νιώθει ότι έχει αξία, ότι ακούγεται και ότι υπάρχει κάποιος δίπλα του.

Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα του ΕΣΕΗΑ Πάφου. Να συνεχίσει να στηρίζει τον ηλικιωμένο που επιθυμεί να παραμείνει ενεργός και δημιουργικός, τον άνθρωπο που χρειάζεται μια χείρα βοηθείας, την οικογένεια που περνά μια δύσκολη περίοδο και κάθε συνάνθρωπο που χρειάζεται στήριξη. Με οδηγό την παρακαταθήκη του μακαριστού αρχιμανδρίτη Αλεξίου και με πίστη στη δύναμη της κοινωνικής προσφοράς, ο σύνδεσμος συνεχίζει την πορεία του έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο.