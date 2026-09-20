Θρήνος στην Πάφο: Νεκρός 16χρονος μαθητής σε τροχαίο με αγωνιστική μοτοσικλέτα

Τραγικό τέλος είχε η οδική σύγκρουση που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Αργάκα της επαρχίας Πάφου, με θύμα τον 16χρονο Γιώργο Χατζηιωάννου, από την Αγία Μαρίνα.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, γύρω στις 3:30 το απόγευμα, ο 16χρονος οδηγούσε αγωνιστική μοτοσικλέτα, μη εγγεγραμμένη, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στην Αργάκα, με δυτική κατεύθυνση.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 16χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία προσέκρουσε στο αριστερό πεζοδρόμιο, σύμφωνα με την πορεία της, και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Ο Γιώργος Χατζηιωάννου τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο εντοπίστηκε κράνος και διερευνάται κατά πόσο ο 16χρονος το έφερε στο κεφάλι του κατά τον χρόνο της σύγκρουσης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από την Αστυνομία.