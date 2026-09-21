Εισήγαγαν οι Ισραηλινοί, φύλαγε ο Παλαιστίνιος - Άλλες 8 μέρες για την τεράστια ποσότητα κεταμίνης

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΥΚΑΝ σχετικά με την τεράστια ποσότητα κεταμίνης που εντοπίστηκε την προηγούμενη βδομάδα στη Λεμεσό. Η Αστυνομία οδήγησε εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου τρεις υπόπτους, ενώ έχει αφεθεί ελεύθερη η μία γυναίκα. Θυμίζεται ότι πρόκειται για υπόθεση με συνολικά σχεδόν 390 κιλά κεταμίνης, καθώς και άλλες μικρότερες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση τρία πρόσωπα, ένας 50χρονος Παλαιστίνιος, καθώς και ένα ζευγάρι Ισραηλινών, ηλικίας 53 και 51 ετών, των οποίων η κράτηση ανανεώθηκε για 8 ημέρες.

Οι έρευνες της ΥΚΑΝ από την προηγούμενη βδομάδα φέρεται να απέφεραν καρπούς, αφού εντοπίστηκε ακόμα μια τεράστια ποσότητα ναρκωτικών, επίσης κεταμίνης, σε συγκεκριμένη αποθήκη κοντά στο λιμάνι Λεμεσού. Η εν λόγω αποθήκη εντοπίστηκε μετά από υπόδειξη του 50χρονου προς τις Αρχές, ως το σημείο από το οποίο παρέλαβε τις πρώτες ποσότητες. Εκεί, τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν, σε παλέτα εισαγωγής και στις ίδιες συσκευασίες, την υπόλοιπη ποσότητα των 263 κιλών. Στην εν λόγω αποστολή αναγράφονται τα στοιχεία και η διεύθυνση του 50χρονου Παλαιστίνιου, ενώ φαίνεται να είναι και το πρόσωπο που παρέλαβε τα εμπορεύματα των δύο πρώτων εισαγωγών. Οι δύο πρώτες εισαγωγές έφτασαν στην Κύπρο στις 22/07/2026 και στις 12/08/2026, ενώ η τρίτη και μεγαλύτερη ποσότητα, των 263 κιλών, έφτασε στην Κύπρο στις 09/09/2026. Οι κινήσεις του 50χρονου, για την παραλαβή των δύο πρώτων εισαγωγών καταγράφονται και από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Θα πληρωνόταν €5.000!

Ο 50χρονος Παλαιστίνιος, ανακρινόμενος, αν και αρχικά αρνείτο κάθε εμπλοκή, ακολούθως παραδέχθηκε ότι γνώριζε για τα ναρκωτικά που ήταν κρυμμένα στα κιβώτια/σίκλες, αλλά όχι για το είδος τους. Ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος παρέλαβε τα δοχεία από την επίμαχη αποθήκη και τα φύλαξε μέχρι να του έλεγαν πού να τα πάρει. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, θα λάμβανε χρηματική αμοιβή €5.000 για τη «δουλειά» αυτή. Ταυτόχρονα, όμως, αρνείται εμπλοκή στην ποσότητα των 263 κιλών, δηλώνοντας άγνοια.

Τους «έκαψαν» τιμολόγια και δελτία αποστολής

Πέρα από τον 50χρονο, σημαντική φαίνεται να είναι και η εμπλοκή της 51χρονης, αφού, σύμφωνα με εξετάσεις της Αστυνομίας, ήταν το πρόσωπο που επικοινωνούσε με τη μεταφορική εταιρεία, ενώ επίσης τα στοιχεία της ήταν δηλωμένα ως στοιχεία επικοινωνίας στη μεταφορική που ανέλαβε την εισαγωγή στην Κύπρο. Τα πιο πάνω ταυτίζονται με τα στοιχεία της 51χρονης Ισραηλινής, όπως είναι καταχωρημένα στο σύστημα της Αστυνομίας.

Σχετικά με τον 53χρονο Ισραηλινό, σε έλεγχο που έγινε στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκαν φωτογραφίες από τιμολόγια που αφορούν τις δύο εισαγωγές, δηλαδή αυτές της 22/07/2026 και της 12/08/2026, τις οποίες είχε παραλάβει ο 50χρονος. Πέρα από τα τιμολόγια, στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκε επίσης σωρεία φωτογραφιών που σχετίζονται με διάφορα ναρκωτικά και ζυγαριές. Ακόμα, στο ίδιο κινητό ανιχνεύτηκαν ίχνη αναζήτησης στο διαδίκτυο σχετικά με αποθήκες συγκεκριμένης εταιρείας σε ευρωπαϊκή χώρα, στις οποίες παραδόθηκαν τα εμπορεύματα και των τριών εισαγωγών, προκειμένου αυτά αργότερα να μεταφερθούν στην Κύπρο.