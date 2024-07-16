Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πόθεν έσχες: Τι οχήματα οδηγούν οι πολιτικοί αρχηγοί - Ποιοι δεν έχουν αυτοκίνητο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Maserati του Σιζόπουλου και η Mercedes-Benz A-Class της Αννίτας Δημητρίου

Τα αυτοκίνητα που έχουν σήμερα στην κατοχή τους αναφέρουν στις δηλώσεις πόθεν έσχες που δημοσιεύτηκαν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου δήλωσε ότι σήμερα έχει στην κατοχή της μια Mercedes-Benz A-Class Saloon αξίας 5.000 ευρώ.

Ο γγ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου δήλωσε ότι δεν έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε αυτοκίνητο σήμερα.

Ούτε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε στην κατοχή του οποιοδήποτε όχημα. Αναφέρει όμως ότι έχει πουλήσει ένα Volkswagen Bus το 2022 αξίας 10.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος δήλωσε στην κατοχή του ένα όχημα μάρκας Maserati GranTurismo, αξίας 35 έως 40 χιλιάδων ευρώ.

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν δεν δήλωσε ότι έχει στην κατοχή του κάποιο όχημα.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης δεν είναι βουλευτής και άρα δεν κατέθεσε δήλωση πόθεν έσχες. Όμως ο τέως πρόεδρος και βουλευτής σήμερα των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπου δήλωσε ότι έχει στην κατοχή του όχημα μάρκας Toyota Yaris αξίας 24 χιλιάδων ευρώ ενώ κατέχει το 50% της ιδιοκτησίας οχήματος Toyota CHR αξίας 25 χιλιάδων ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου δήλωσε ότι έχει σήμερα στην κατοχή του αυτοκίνητο Mazda Saloon αξίας 2.000 ευρώ.

Η συμπρόεδρος του Volt Αλεξάνδρα Ατταλίδου δεν δήλωσε ότι έχει στην κατοχή της οποιοδήποτε αυτοκίνητο.

Σημειώνεται ότι ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωσε ότι έχει στην κατοχή του «αυτοκίνητο με πινακίδες» αξίας 10 χιλιάδων ευρώ, χωρίς να διευκρινίζει τη μάρκα του οχήματος.

Tags

Νικόλας ΠαπαδόπουλοςΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣΧαράλαμπος ΘεοπέμπτουΠολιτικά κόμματαΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣτέφανος Στεφάνου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα