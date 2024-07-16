Πόθεν έσχες: Τι οχήματα οδηγούν οι πολιτικοί αρχηγοί - Ποιοι δεν έχουν αυτοκίνητο

Τα αυτοκίνητα που έχουν σήμερα στην κατοχή τους αναφέρουν στις δηλώσεις πόθεν έσχες που δημοσιεύτηκαν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου δήλωσε ότι σήμερα έχει στην κατοχή της μια Mercedes-Benz A-Class Saloon αξίας 5.000 ευρώ.

Ο γγ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου δήλωσε ότι δεν έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε αυτοκίνητο σήμερα.

Ούτε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε στην κατοχή του οποιοδήποτε όχημα. Αναφέρει όμως ότι έχει πουλήσει ένα Volkswagen Bus το 2022 αξίας 10.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος δήλωσε στην κατοχή του ένα όχημα μάρκας Maserati GranTurismo, αξίας 35 έως 40 χιλιάδων ευρώ.

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν δεν δήλωσε ότι έχει στην κατοχή του κάποιο όχημα.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης δεν είναι βουλευτής και άρα δεν κατέθεσε δήλωση πόθεν έσχες. Όμως ο τέως πρόεδρος και βουλευτής σήμερα των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπου δήλωσε ότι έχει στην κατοχή του όχημα μάρκας Toyota Yaris αξίας 24 χιλιάδων ευρώ ενώ κατέχει το 50% της ιδιοκτησίας οχήματος Toyota CHR αξίας 25 χιλιάδων ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου δήλωσε ότι έχει σήμερα στην κατοχή του αυτοκίνητο Mazda Saloon αξίας 2.000 ευρώ.

Η συμπρόεδρος του Volt Αλεξάνδρα Ατταλίδου δεν δήλωσε ότι έχει στην κατοχή της οποιοδήποτε αυτοκίνητο.

Σημειώνεται ότι ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωσε ότι έχει στην κατοχή του «αυτοκίνητο με πινακίδες» αξίας 10 χιλιάδων ευρώ, χωρίς να διευκρινίζει τη μάρκα του οχήματος.