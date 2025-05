Κώστας Κουμής: Σε σύνοδο στο πλαίσιο των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης

Σε σύνοδο πολιτικού χαρακτήρα η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, συμμετείχε ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Κώστας Κουμής, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Ν. Χριστοδουλίδη.

Θέμα της συνόδου ήταν “The resilience of the small states of Europe to the global challenges”.

Επικεφαλής της συνόδου ήταν ο Πρωθυπουργός της Ανδόρρας κ. Xavier Espot Zamora, ο οποίος πλαισιωνόταν από την Υπουργό Εξωτερικών κ. Ima Tor Faus.

Στην τοποθέτηση του ο κ. Κουμής τόνισε ότι τα μικρά κράτη της Ευρώπης αντιμετωπίζουν σε γενικές γραμμές κοινές προκλήσεις, με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της να απασχολεί χωρίς αμφιβολία όλα τα μικρά κράτη μέλη. Αναφέρθηκε επίσης στην συνεχή προσπάθεια όλων των μικρών κρατών της Ευρώπης για βελτίωση των δημοσίων υποδομών, καθώς και στις ελλείψεις που παρατηρούνται γενικότερα αλλά και ειδικότερα, όπως για παράδειγμα τις αθλητικές υποδομές, κάτι που επηρεάζει και τους αθλητές που ήταν και είναι στο επίκεντρο της διοργάνωσης, καθώς επίσης τους πολίτες των χωρών, όπως και τους επισκέπτες.

Κατέληξε στην τοποθέτηση του, ότι είναι σημαντικό τα μικρά κράτη της Ευρώπης να ενώσουν τις φωνές τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, συγχαίροντας την Ανδόρρα για την πρωτοβουλία της να προχωρήσει στη διοργάνωση συνόδου πολιτικού περιεχομένου στο πλαίσιο των αγώνων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι σύνεδροι συμφώνησαν στην διοργάνωση αντίστοιχης συνόδου και στο πλαίσιο των επόμενων αγώνων μικρών κρατών Ευρώπης, οι οποίοι θα διοργανωθούν σε δύο χρόνια στο Μονακό.

Πριν την λήξη της συνόδου οι σύνεδροι συμφώνησαν και υιοθέτησαν κοινή διακήρυξη.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Ανδόρρα, ο κ. Κουμής είχε επίσης συνάντηση με τον ομόλογο του, Υπουργό Τουρισμού της Ανδόρρας κ. Jordi Falco, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για τις προκλήσεις του τουρισμού που αντιμετωπίζουν τα μικρά κράτη της Ευρώπης.

Επιπρόσθετα παρευρέθηκε σε αγώνες παρακολουθώντας από κοντά την προσπάθεια των Κυπρίων αθλητών.

Να σημειωθεί ότι η Κυπριακή αποστολή απαρτίζεται από 181 πρόσωπα οι οποίοι εκπροσωπούν 12 αθλητικές ομοσπονδίες, ενώ παρόντες στο πλευρό των Αθλητών είναι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) κ. Γιώργος Χρυσοστόμου, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ κ. Παναγιώτης Ιωαννίδης, το μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕ Ευθύμιος Πολυδώρου και άλλοι.