Eminem:Το ρεσιτάλ της κόρης του, ήταν η αρχή της πορείας του προς τη νηφαλιότητα

«Είχα μπει σε έναν φαύλο κύκλο. Έπεφτα ψυχολογικά, οπότε έπαιρνα περισσότερα χάπια. Μετά, η ανοχή σου γίνεται τόσο μεγάλη που καταντάς να μην αντιδράς στην υπερδοσολογία», δήλωσε στην κάμερα της ταινίας.

Ο δημοφιλής Αμερικανός ράπερ Eminem φέρνει στο φως μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του στο νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Stans» που έκανε πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες, την Πέμπτη 7 Αυγούστου.

Ο σταρ του «Mockingbird», μιλάει με ειλικρίνεια για τον αγώνα του με τον εθισμό, αναφέρεται στην υπερβολική δόση που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή το 2007, καθώς και για την στιγμή που τον ώθησε να ζητήσει βοήθεια. 

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

