Πράσινο φως για τον Άη Γιάννη!

Ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για προκήρυξη των κατασκευαστικών έργων ανάπλασης της υποβαθμισμένης ενορίας του Άη Γιάννη στη Λάρνακα έγινε πρόσφατα, με την τελική έγκριση των σχεδίων από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Ένα έργο που προγραμματιζόταν να ξεκινήσει από το 2017, ωστόσο καθυστέρησε εξαιτίας των έργων για την εγκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος στην περιοχή και κυρίως λόγω της ανεύρεσης πολλών και σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων στο υπέδαφος. Ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας δήλωσε ότι η Πολεοδομία έδωσε τη συναίνεσή της για τα κατασκευαστικά σχέδια και πλέον το μόνο που απομένει είναι η έγκριση των όρων προσφορών από την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για εργολάβο. Ο κ. Βύρας εξέφρασε την εκτίμηση πως εάν δοθεί η έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο σε περίπου έναν μήνα, τότε το ερχόμενο φθινόπωρο θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και αρχές του 2026, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είναι εφικτή η έναρξη των πρώτων έργων. Η έγκριση των σχεδίων από την Πολεοδομία θεωρείται θετική εξέλιξη για τον Δήμο Λάρνακας έπειτα από στασιμότητα περίπου οκτώ χρόνων, για ένα έργο το οποίο «σκάλωσε» στο αποχετευτικό και στις αρχαιότητες που ανακαλύφθηκαν. Μετά από πολλές συμπληγάδες, φαίνεται ότι ανοίγει, επιτέλους, ο δρόμος για υλοποίηση της ανάπλασης του Άη Γιάννη, στη βάση των σχεδίων που παρουσίασε δημόσια ο Δήμος Λάρνακας τον Μάρτιο του 2024.

Εικόνα φθοράς

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο πως η ενορία του Άη Γιάννη παρουσιάζει εικόνα φθοράς και εγκατάλειψης τις τελευταίες δεκαετίες. Μια εικόνα που είναι δυσανάλογη της ιστορικής και αρχαιολογικής της σημασίας. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος Λάρνακας προσδοκεί ν΄ αναβαθμίσει αισθητά την περιοχή. Οι εργασίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, βελτίωση και ανακατασκευή των υφιστάμενων δρόμων, διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, αναβάθμιση του συστήματος όμβριων υδάτων, των υποδομών και των δικτύων υπηρεσιών κοινής ωφελείας, υπογειοποίηση υπηρεσιών, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού καθώς και αναβάθμιση του φωτισμού και της οδικής σήμανσης. Θα γίνει, επίσης, διαρρύθμιση της τροχαίας κίνησης με τη δημιουργία εσωτερικού δακτυλίου και με μονόδρομη φορά κίνησης οχημάτων. Τα έργα που προγραμματίζονται θα περιλαμβάνουν, ακόμα, εκτεταμένη μονοδρόμηση δρόμων, την πεζοδρόμηση του άξονα Αγίου Ιωάννη - Μητρόπολης - Τεμένους, τη συνένωση δημόσιων πλατειακών χώρων και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης. Οι εργασίες αναμένεται να επεκταθούν σε μια έκταση 23 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Το κόστος του έργου θα ξεπεράσει τα εφτά εκατομμύρια ευρώ.