Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να προχωρήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο της Μαρίνας στα Πότιμα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Μέσα στον Αύγουστο με αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να προχωρήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο της Μαρίνας της Πάφου στα Πότιμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Γης Ανδρέα Δημητριάδη.

Σε δηλώσεις του ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως είχαν ενημερωθεί πριν μήνες από το Υφυπουργείο Τουρισμού ότι ο διεθνής διαγωνισμός της Μαρίνας ήταν προγραμματισμένος να δημοσιευτεί τον Ιούνιο. Έχουμε πληροφορηθεί συνέχισε, από το Υφυπουργείο ότι είχε ετοιμαστεί ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, ότι απεστάληκε στην Γενική Εισαγγελία η οποία έκανε νομικοτεχνικό έλεγχο επί του περιεχομένου .

Επεσήμανε ωστόσο, πως έχουν προκύψει περαιτέρω κάποια διευκρινιστικά στοιχεία τα οποία ζήτησε η Γενική Εισαγγελία από το Υφυπουργείο Τουρισμού, προσθέτοντας πως αυτά έχουν σταλεί πίσω στην Εισαγγελία και τώρα αναμένουνε να ολοκληρωθεί αυτός ο νομικοτεχικός έλεγχος ώστε να προχωρήσει η δημοσίευση του διαγωνισμού.

Επιπρόσθετα ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως ο Υφυπουργός Τουρισμού τους έχει επιβεβαιώσει ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν θα καθυστερήσει και ότι είναι θέμα καθαρά της έγκρισης που πρέπει να τύχουν τα έντυπα του διαγωνισμού από την Γενική Εισαγγελία.

Οπότε κατέληξε « αναμένουμε ότι μέσα στον Αύγουστο αρχές του Σεπτέμβρη θα πρέπει ο διαγωνισμός να προχωρήσει με προκήρυξη».

Tags

ΠΑΦΟΣΜΑΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited