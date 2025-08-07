Μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να προχωρήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο της Μαρίνας στα Πότιμα

Μέσα στον Αύγουστο με αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να προχωρήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο της Μαρίνας της Πάφου στα Πότιμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Γης Ανδρέα Δημητριάδη.

Σε δηλώσεις του ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως είχαν ενημερωθεί πριν μήνες από το Υφυπουργείο Τουρισμού ότι ο διεθνής διαγωνισμός της Μαρίνας ήταν προγραμματισμένος να δημοσιευτεί τον Ιούνιο. Έχουμε πληροφορηθεί συνέχισε, από το Υφυπουργείο ότι είχε ετοιμαστεί ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, ότι απεστάληκε στην Γενική Εισαγγελία η οποία έκανε νομικοτεχνικό έλεγχο επί του περιεχομένου .

Επεσήμανε ωστόσο, πως έχουν προκύψει περαιτέρω κάποια διευκρινιστικά στοιχεία τα οποία ζήτησε η Γενική Εισαγγελία από το Υφυπουργείο Τουρισμού, προσθέτοντας πως αυτά έχουν σταλεί πίσω στην Εισαγγελία και τώρα αναμένουνε να ολοκληρωθεί αυτός ο νομικοτεχικός έλεγχος ώστε να προχωρήσει η δημοσίευση του διαγωνισμού.

Επιπρόσθετα ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως ο Υφυπουργός Τουρισμού τους έχει επιβεβαιώσει ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν θα καθυστερήσει και ότι είναι θέμα καθαρά της έγκρισης που πρέπει να τύχουν τα έντυπα του διαγωνισμού από την Γενική Εισαγγελία.

Οπότε κατέληξε « αναμένουμε ότι μέσα στον Αύγουστο αρχές του Σεπτέμβρη θα πρέπει ο διαγωνισμός να προχωρήσει με προκήρυξη».