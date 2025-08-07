Το κοιν. συμβούλιο ζητά επιστροφή στο Πυρόι και σημείο διέλευσης - Συγχαίρει η ΠτΒ

Την επιστροφή στο χωριό τους, που είναι ερειπωμένο εδώ και 51 χρόνια, κι εντός στρατιωτικής ζώνης του κατοχικού στρατού, ζητεί για τους κατοίκους Πυροϊού το κοινοτικό συμβούλιο, αντιπροσωπεία του οποίου επισκέφθηκε σήμερα την Πρόεδρο της Βουλής και επέδωσε ψήφισμα για την παράνομη κατάληψη του χωριού κατά την εκεχειρία μετά τη β φάση της εισβολής τον Αύγουστο του 1974.

Ούτε την εκκλησία του χωριού, ούτε τα σπίτια μας μπορούμε να επισκεφθούμε, εξήγησαν η κοινοτάρχης, ο αναπληρωτής κοινοτάρχης και τα υπόλοιπα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, που ζητούν επίσης τη διάνοιξη σημείου διέλευσης στο Πυρόι. Σήμερα η μόνη πρόσβαση, όπως εξήγησαν, είναι από τον δρόμο της Τύμπου, αλλά όταν φτάνεις στο Πυρόι εκατέρωθεν του δρόμου υπάρχουν συρματοπλέγματα και η πρόσβαση απαγορεύεται.

Η κοινοτάρχης, Τζίνα Ιωάννου παραδίδοντας το ψήφισμα στην Πρόεδρο της Βουλής είπε ότι προσπαθούν να κρατήσουν άσβεστη τη φλόγα για το χωριό τους, με την Αννίτα Δημητρίου να τους συγχαίρει για την πρωτοβουλία, λέγοντας ότι δίνει το μήνυμα πως όσα χρόνια κι αν περάσουν «εμείς είμαστε εδώ για να παρέμβουμε για τα χωριά μας, για τους τόπους μας».

Δίνουν επίσης το μήνυμα, πρόσθεσε, για συντονισμό και προτεραιοποίηση, ειδικά στο εθνικό θέμα, με ρεαλιστικά δεδομένα ώστε να έρθουμε πιο κοντά στον επιδιωκόμενο στόχο «που δεν είναι άλλος από την απελευθέρωση και την επανένωση». Όσα χρόνια κι αν περάσουν, είπε, δεν θ’ αφήσουμε τον τόπο μας στα χέρια του κατακτητή.

Ο αναπληρωτής κοινοτάρχης, Παναγιώτης Σαββίδης ζήτησε τη συνδρομή και της κ. Δημητρίου για τη διάνοιξη του οδοφράγματος Πυροϊού με την ίδια να εκφράζει την ευχή να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες που καταβάλλονται προς αυτή την κατεύθυνση. «Οσο περνά από το δικό μας χέρι σας διαβεβαιώ ότι θα ασκήσουμε πίεση εκεί κι όπου χρειάζεται, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό εξαρτάται μόνο από τη δική μας πλευρά», είπε η ΠτΒ.

Έχουμε να κάνουμε με μια αδιάλλακτη Τουρκία που συνεχίζει με τις δικές της απαράδεκτες και παράνομες θέσεις, σημείωσε η Πρόεδρος της Βουλής, αλλά «εμείς δεν θα παραδώσουμε τα όπλα και θα είμαστε εκεί να παλεύουμε μέχρι να μπορέσουμε να επιστρέψουμε, να γνωρίσομε κι εμείς το χωριό σας».

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο κ. Σαββίδης, Πρόεδρος και του προσφυγικού σωματείο Πυρόι, ανέφερε ότι οι προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη διάνοιξη σημείου διέλευσης εκεί, γνωρίζουν ότι είναι εντατικές, αλλά βρήκε «απέναντί του βράχο. Δεν μπορεί να προχωρήσει το θέμα κι αυτό μας λυπεί αφάνταστα».

Τα πλινθαρόχτιστα σπίτια έχουν πέσει, σε άλλα έχουν αφαιρεθεί τα τούβλα κι έμειναν μόνο οι κολώνες και οι ταράτσες, περιέγραψε ο κ. Σαββίδης, λέγοντας ότι θέλουν να δουν τα σπίτια τους και κάθε χρόνο θα επιμένουν σε αυτό, επιδίδοντας το ψήφισμά τους και στη Βουλή και το Προεδρικό.

Η κ. Ιωάννου σημείωσε ότι η εκκλησία του χωριού είναι η μοναδική του Αγίου Αντύπα στην Κύπρο και άγεται στον 14ο αιώνα, έχουν υποβάλει αίτημα μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά για την επισκευή της, αλλά η απάντηση είναι αρνητική επειδή υπάρχει κοντά στρατιωτική μονάδα.

Ερωτηθείσα εάν αυτή η μονάδα φαίνεται, η κ. Ιωάννου απάντησε καταφατικά. Όπως λέχθηκε ο τουρκικός στρατός έχει πυρομαχικά στο σχολείο του χωριού και έχει επιδιορθώσει τρία σπίτια, τα οποία κατοικούνται.

Ο κ. Σαββίδης είπε ότι το χωριό ήταν μεικτό μέχρι το 1963 και οι Τ/κ κάτοικοι, που ήταν περίπου 120 τότε, πήραν εντολή «δεν ξέρουμε από ποιον» να φύγουν, ενώ δεν υπήρξε αντιπαράθεση εντός του χωριού. Ανέφερε επίσης ότι σε συζήτηση που είχε παλιότερα ο ίδιος με τον «κοινοτάρχη» Λουρουτζίνας κι εκείνος ήταν υπέρ της διάνοιξης σημείου διέλευσης στο Πυρόι ώστε και οι κάτοικοι της Λουρουτζίνας θα μπορούσαν πιο εύκολα να μεταβούν στη Λευκωσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ