Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Όμοδος- Η φωτιά «άγγιξε» εστίες (φώτο- βίντεο)

Επηρεάστηκαν ελαφρώς οι αυλές τριών οικιών από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Ομόδους, η οποία και τέθηκε υπό έλεγχο, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Κεττή στο Χ, η πυρκαγιά «είναι υπό έλεγχο». Σημειώνει ότι η πυρκαγιά έκαψε συνολική έκταση περίπου ενός εκταρίου από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και σκύβαλα, ενώ «επηρεάστηκαν ελαφρώς οι αυλές τριών οικιών».

Ο κ. Κεττής αναφέρει ακόμη ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε ετοιμότητα στην περιοχή.

Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε δυτικά της κοινότητας του Ομόδους το απόγευμα της Παρασκευής, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους, Ευγένιος Μιχαήλ.

Η πυρκαγιά έγινε αντιληπτή την ώρα που ήταν σε εξέλιξη σύσκεψη στην περιοχή με τη συμμετοχή της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου.

«Η φωτιά εντοπίστηκε στον δρόμο μεταξύ των κοινοτήτων Ποταμιούς και Ομόδους», ανέφερε ο κ. Μιχαήλ, σημειώνοντας ότι μετέβη στο σημείο, αφού ειδοποιήθηκε από Πρόεδρο γειτονικού Κοινοτικού Συμβουλίου. Ανέφερε, ακόμα, ότι η περιοχή βρίσκεται εκτός του χωριού, εξήγησε όμως ότι και εκεί υπάρχουν κάποιες κατοικίες.

«Η φωτιά είναι υπό έλεγχο», πρόσθεσε ο κ. Μιχαήλ. Ερωτηθείς εάν αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον δρόμο Πάχνας-Ομόδους, ο οποίος είχε κλείσει λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, είπε ότι διακινούνται ήδη κάποια αυτοκίνητα.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού ανταποκρίθηκαν Πυροσβεστικοί Σταθμού της πόλης και Επαρχίας Λεμεσού, με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλα πέντε από το Τμήμα Δασών για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και δέντρα δυτικά του Ομόδους, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».

Σημειώνει ότι επιχειρούν επιπρόσθετα πέντε πτητικά μέσα πυρόσβεσης.

Προσθέτει, ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς η Υπηρεσία Θήρας, η Πολιτική Άμυνα, δύο οργανωμένα εθελοντικά σύνολα ως επίσης η Επαρχιακή Διοίκηση με υδροφόρες και προωθητές γαιών.

Αναφέρει επίσης ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης που έφτασαν πρώτες στην περιοχή προστατεύουν κατοικίες στα όρια του Ομόδους.

Ενημέρωση της Αστυνομίας

Δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία, ο κύριος δρόμος Ομόδους – Πάχνας, ο οποίος είχε κλείσει προηγουμένως.

Οδεύει προς πλήρη έλεγχο

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του εκροσώπου τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή στο Χ, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και οδεύει προς πλήρη έλεγχο.

Η κατάσταση στην πυρκαγιά είναι σαφώς καλύτερη. Έχει οριοθετηθεί και οδεύουμε σε πλήρη έλεγχο. — Andreas Kettis (@akettis) August 8, 2025

Με πληροφορίες από: ΚΥΠΕ