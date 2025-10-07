Εξαίρεση στην Logicom για δημόσια πρόταση εξαγοράς Demetra Holdings

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Logicom Services Limited, όπως χορηγήσει εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15(1)(ιβ) του περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, ως τροποποιήθηκε, από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της εταιρείας Demetra Holdings Plc

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υποχρέωση για διενέργεια δημόσιας πρότασης θα προκύψει από την αύξηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της εταιρείας Logicom Services Limited στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών, με βάση το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας το οποίο λήγει στις 23 Ιουνίου 2026.