Ισραηλινές αμυντικές εταιρείες αποκλείστηκαν από το Dubai Airshow

Έξι ισραηλινές εταιρείες του αμυντικού τομέα επρόκειτο να συμμετάσχουν στη διοργάνωση

Οι αμυντικές εταιρείες του Ισραήλ αποκλείσθηκαν από το επόμενο αεροναυτικό σαλόνι του Ντουμπάι έπειτα από «τεχνική αξιολόγηση», ανακοίνωσε ο διοργανωτής της εκδήλωσης χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Οι (ισραηλινοί) εκθέτες που επρόκειτο να έρθουν δεν θα συμμετάσχουν», δήλωσε ο Τιμ Χόους, διευθυντής της Informa Markets στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου σχετικά με το Dubai Airshow που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο.

Εξι ισραηλινές εταιρείες του αμυντικού τομέα επρόκειτο να συμμετάσχουν στο Dubai Airshow που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και είναι ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο.

«Εγινε τεχνική αξιολόγηση, που κάνουμε για όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν», διευκρίνισε. Η απόφαση ελήφθη από «τεχνική επιτροπή», πρόσθεσε.

Τα ισραηλινά περίπτερα ήταν έρημα κατά την  πρώτη συμμετοχή του Ισραήλ στο Dubai Airshow του 2023 που επηρεάσθηκε από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποκατέστησαν σχέσεις με το Ισραήλ στο πλάισιο των συμφωνιών του Αβραάμ το 2020. Ομως ο πόλεμος στη Γάζα έχει πλήξει την εικόνα του Ισραήλ στους Αραβες γείτονές του.

KYΠΕ

