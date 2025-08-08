Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Με τον «δήμαρχο» Κυθραίας-Λουρουτζίνας μίλησε για διάνοιξη οδόφραγματος σε Μια Μηλιά και Λουρουτζίνα ο Τατάρ

Στο μεταξύ, μιλώντας χθες σε τελετή αποφοίτησης και ορκωμοσίας 187 «αστυνομικών» ο Ερσίν Τατάρ ανέφερε ότι οι απόφοιτοι θα αποτελέσουν την εγγύηση της προστασίας της «δημόσιας τάξης», της ασφάλειας και της ηρεμίας, καθώς και της ζωής και της περιουσίας του «λαού».

Συνάντηση με τον «δήμαρχο» Κυθραίας-Λουρουτζίνας, Αλί Καράβεζιρλερ είχε χθες ο Ερσίν Τατάρ κι επανέλαβε την πρότασή του για διάνοιξη οδοφραγμάτων στη Μια Μηλιά και στη Λουρουτζίνα.

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, ο τ/κ Τύπος αναφέρει ότι το άνοιγμα οδοφράγματος στη Λουρουτζίνα θα συμβάλει σημαντικά στην περιοχή όπου το τελευταίο διάστημα καταβάλλεται προσπάθεια να επιβιώσει η ιστορία και η αρχιτεκτονική της.

Ο κ. Τατάρ είπε ότι δεν υπήρξε κάποια απάντηση από την ε/κ πλευρά σε αυτή τη «θετική και εποικοδομητική στάση της τ/κ πλευράς», αλλά οι Ε/κ επιμένουν σε σημεία διέλευσης τράνζιτ «μόνο από τον νότο προς τον νότο» από την Αθηαίνου μέχρι τα Κόκκινα.  

Ο κ. Καράβεζιρλερ ενημέρωσε τον κ. Τατάρ για τις δραστηριότητες του «δήμου» Κυθραίας-Λουρουτζίνας.

«Εδώ είναι η τδβκ, εδώ είναι το κράτος των Τουρκοκυπρίων και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τους υποτιμά», είπε.   

Ο κ. Τατάρ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η ε/κ πλευρά δεν αποδέχθηκε τη συνεργασία που πρότεινε κατά την άτυπη συνάντηση της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είπε: «αποφεύγεις να κάνεις συνεργασία με την αστυνομία μου στο θέμα της καταπολέμησης των ναρκωτικών. Αποφεύγεις να συνομιλήσεις με τους διευθυντές της αστυνομίας μου σε θέματα εγκληματικότητας. Βλέπεις τον εαυτό σου ως τη μοναδική αρχή ολόκληρης της Κύπρου, όμως να ξέρεις ότι έχουμε κράτος, έχουμε αστυνομία και η αστυνομία μας είναι τόσο ισχυρή όσο η δική σας αστυνομία».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι με την πάροδο των χρόνων οι «θεσμοί» και οι «οργανισμοί» στα κατεχόμενα ενισχύονται με τη στήριξη της Τουρκίας και οι "Τούρκοι της Κύπρου προχωρούν προς ένα επιτυχημένο, αξιοπρεπές και ισχυρό μέλλον με σταθερά βήματα".

