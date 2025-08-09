Εντόπισαν το λάθος για τον συντονιστή αλλά έμειναν… εκεί

Το κρατικό μπάχαλο σε όλο του το μεγαλείο αναδεικνύεται μέσα από νέες, σοβαρές πτυχές της περιβόητης απόφασης για διορισμό του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, ως συντονιστή για τις πυρκαγιές. Όπως προκύπτει από πρακτικά ευρείας σύσκεψης εμπλεκομένων σε θέματα πυρκαγιάς στο Υπουργείο Γεωργίας, αναγνωρίστηκε πολύ έγκαιρα ότι επρόκειτο για λανθασμένη απόφαση και αποφασίστηκε να γίνει νέα πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο που να διορθώνει την αρχική λανθασμένη απόφαση. Προς αυτή την κατεύθυνση ετοιμάστηκε και προσχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο τονιζόταν ότι η επιχειρησιακή ευθύνη διαχείρισης των πυρκαγιών δεν μπορεί να ανατίθεται σε άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Αυτή η πρόταση όμως δεν υποβλήθηκε ποτέ. Ούτε από τον...

