Συνεδριάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Είναι η πρώτη φορά που το Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μετόχων της ΕΤΕπ, θα συνεδριάσει στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τη σημασία της χώρας ως βασικού εταίρου της ΕΤΕπ και ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το κορυφαίο όργανο λήψης αποφάσεων της Τράπεζας, θα συνεδριάσει στη Λευκωσία τη Δευτέρα και την Τρίτη, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2025. Είναι η πρώτη φορά που το Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μετόχων της ΕΤΕπ, θα συνεδριάσει στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τη σημασία της χώρας ως βασικού εταίρου της ΕΤΕπ και ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμμετέχουν σε δείπνο εργασίας που θα παραθέσει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Επιπλέον, προγραμματίζεται επίσκεψη στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λεμεσού, έργο που έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ.

Την τελευταία πενταετία, η ΕΤΕπ έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις πάνω από €1,5 δισ. στην Κύπρο, ενώ μόνο την περασμένη εβδομάδα, υπογράφτηκαν τρεις νέες συμφωνίες χρηματοδότησης, που αφορούν κονδύλι €50 εκατομμυρίων για το πρόγραμμα ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027, €5 εκατομμυρίων για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, καθώς και €62,5 εκατομμυρίων σε συνεργασία με την Eurobank, για τη στήριξη κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νεοφυών εταιρειών, στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU.

