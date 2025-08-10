Οι ενστάσεις καθυστερούν τη δίκη του Αϊκούτ για σφετερισμό

Οι αλλεπάλληλες διαδικασίες που εγείρει ο κατηγορούμενος για σφετερισμό, Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, καθυστερούν τη διαδικασία. Ενώπιον του Κακουργιοδικείου κατέθεσαν μόλις οι πρώτοι μάρτυρες κατηγορίας, ενώ ο αριθμός τους αναμένεται να ξεπεράσει τους 100.

Κάθε δυνατή ενέργεια που του παρέχουν οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος, έχει ενεργοποιήσει ο 75χρονος Τουρκοεβραίος Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Από τα δεδομένα της υπόθεσης, προκύπτει ότι η υπόθεση Αϊκούτ είναι η πιο σοβαρή και με σαφώς μεγαλύτερες διαστάσεις, συγκριτικά με τις υπόλοιπες που εκδικάζονται ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία.

Η ειδοποιός διαφορά στην υπόθεση Αϊκούτ έγκειται στο γεγονός ότι ο ίδιος κατηγορείται ότι μέσω της εταιρείας του ανέγειρε τουριστικά συγκροτήματα με σκοπό την πώλησή τους σε εκτάσεις γης που ανήκουν σε Ελληνοκυπρίους. Οι κατηγορούμενοι στις άλλες υποθέσεις είχαν τον ρόλο του κτηματομεσίτη, που διαφήμιζαν για να πουλήσουν ακίνητα στα κατεχόμενα.

Το παράδοξο στην υπόθεση Αϊκούτ, όπως αναδείχθηκε και μέσα από την τελευταία ενδιάμεση απόφαση του Κακουργιοδικείου στο αίτημά του για να αφεθεί ελεύθερος με όρους, είναι ότι προβάλλεται το επιχείρημα για καθυστερήσεις στην πορεία της εκδίκασης, ενώ επί της ουσίας οι καθυστερήσεις προέρχονται από την πλευρά του 75χρονου Τουρκοεβραίου, με τις αλλεπάλληλες ενστάσεις και τα αιτήματα που καταχωρίζει.

Χαρακτηριστικά στην απόφαση του Κακουργιοδικείου αναφέρεται: «Το μόνο δεδομένο που απομένει να εξεταστεί είναι κατά πόσο η επιμήκυνση του χρόνου κράτησης, η οποία συνιστά εξ αντικειμένου νέο γεγονός, θα μπορούσε να επενεργήσει με ροπή αντίθετη προς την περαιτέρω κράτηση. Λαμβάνουμε υπόψη τον χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την επόμενη ορισθείσα δικάσιμο αλλά και τον συνολικό χρόνο κράτησης. Περαιτέρω, λαμβάνουμε υπόψη ότι η όποια καθυστέρηση παρατηρήθηκε μέχρι σήμερα οφείλεται, εν πολλοίς, σε ενδιάμεσες διαδικασίες που προηγήθηκαν κατόπιν προδικαστικών ενστάσεων που δικαιωματικά προέβαλε ο κατηγορούμενος».

Έδειξε προθέσεις

Η υπερασπιστική γραμμή του Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ έδειξε ουσιαστικά τις προθέσεις της, με το… καλημέρα της εκδίκασης της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στις 7 Ιουνίου 2024, καθώς εκκρεμούσε εναντίον του ένταλμα σύλληψης. Κατά τη διαδικασία παραπομπής του σε απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου, το Επαρχιακό Δικαστήριο διέταξε όπως παραμείνει υπό κράτηση. Ήταν η πρώτη απόφαση που αμφισβήτησε η υπεράσπιση του Αϊκούτ. Επί τούτου, υπήρξε απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου (19/06/24) η οποία επικυρώθηκε και από το Εφετείο (16/07/2024), κρίνοντας ως απόλυτα δικαιολογημένο το αίτημα για να παραμείνει υπό κράτηση.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 άρχισε η εκδίκαση της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας. Το δικαστήριο στις 11 Σεπτεμβρίου 2024, κατόπιν αιτήματος της κατηγορούσας Αρχής, διέταξε όπως παραμείνει υπόδικος ο κατηγορούμενος, προβάλλοντας ως βασικό λόγο τον κίνδυνο φυγοδικίας. Καταχωρίσθηκε ένσταση από την υπεράσπιση, η οποία απορρίφθηκε, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η έφεση που ακολούθησε ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2024. Ως κύριος λόγος έφεσης της υπεράσπισης ήταν η απάνθρωπη ή και εξευτελιστική μεταχείριση του κρατουμένου σε σχέση με τις συνθήκες κράτησής του στις Κεντρικές Φυλακές.

Ένσταση για δικαιοδοσία

Ο Αϊκούτ, προτού απαντήσει στο κατηγορητήριο, προέβαλε προδικαστικές ενστάσεις ισχυριζόμενος ότι επειδή οι επίδικες περιουσίες ευρίσκονται στα Κατεχόμενα, άρα σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, έπεται ότι η Δημοκρατία δεν έχει κανονιστική δικαιοδοσία ή δικαιοδοσία επιβολής σε σχέση με τα ακίνητα, οπότε η άσκηση ποινικής δικαιοδοσίας από το Κακουργοδικείο είναι παράνομη αφού αρμοδιότητα έχουν μόνο τα ούτω καλούμενα δικαστήρια της κατοχικής δύναμης, η δε ανάληψη δικαιοδοσίας από το Κακουργοδικείο παραβιάζει τα δικαιώματά του. Το Κακουργιοδικείο απέρριψε τις προδικαστικές ενστάσεις και ο κατηγορούμενος εφεσίβαλε την απόφαση. Το Εφετείο επίσης απέρριψε την έφεση. Μετά από αυτή την εξέλιξη άρχισε η δίκη, με τον κατηγορούμενο να απαντά μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

242 κατηγορίες

Ο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ αντιμετωπίζει ενώπιον του Κακουργοδικείου Λευκωσίας 242 κατηγορίες οι οποίες αφορούν δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία άλλων, παράνομη κατοχή και νομή γης άλλων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσίες εν σχέσει με τα προαναφερθέντα αδικήματα. Η αναφερόμενη ακίνητη ιδιοκτησία αφορά κατεχόμενες από τον τουρκικό στρατό περιουσίες, ευρισκόμενες σε κατεχόμενα χωριά της Αμμοχώστου (Γαστριά, Ακανθού, Τρίκωμο) και της Κερύνειας (Άγιο Αμβρόσιο), στις οποίες περιουσίες ανεγείρονται κατοικίες ή τουριστικές μονάδες (Caesar Blue Resort, Caesar Beach, Caesar Bay, Caesar Cliff Resort).

Το δικαστήριο θεωρεί ως μη αμφισβητούμενη τη σοβαρότητα των αδικημάτων, όπως και την αυστηρότητα της επαπειλούμενης ποινής ενόψει και του αριθμού των περιστατικών σε συνδυασμό με τη συνολική αξία των περιουσιών, η οποία, στη βάση εκτιμήσεων του Κτηματολογίου της Δημοκρατίας, υπερβαίνει τα €43.000.000. Αναφορικά με την πιθανότητα καταδίκης παρέπεμψε στις καταθέσεις μεγάλου αριθμού παραπονούμενων ιδιοκτητών περί του ότι ουδέποτε πώλησαν ή συγκατατέθηκαν στην τουριστική ανάπτυξη των περιουσιών τους, σε σχετικό φωτογραφικό υλικό το οποίο οι ιδιοκτήτες αυτοί είχαν προσκομίσει στις ανακριτικές Αρχές, στην ιδιότητα του κατηγορουμένου ως ιδρυτή και μετόχου του ομίλου εταιρειών Afik Group και της θυγατρικής του ομίλου εταιρείας Dumica Constructions Ltd.

Το θέμα υγείας

Το θέμα της υγείας του κατηγορουμένου απασχόλησε δύο ξεχωριστές διαδικασίες ενώπιον του Κακουργιοδικείου αναλώνοντας αρκετό από τον διαθέσιμο δικαστικό χρόνο. Κατά την πρώτη διαδικασία, κλήθηκαν και κατέθεσαν στο δικαστήριο ιατροί που κλήθηκαν από την υπεράσπιση και από την κατηγορούσα Αρχή. Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου προέβαλε τη θέση ότι δεν υπήρξε έγκαιρη και ακριβής ιατρική διάγνωση για την ύπαρξη καρκίνου του προστάτη, και επομένως δεν του παρασχέθηκε η αναγκαία ιατρική περίθαλψη από τις Φυλακές. Το Κακουργιοδικείο, έχοντας ακούσει όλες τις πλευρές, αποφάσισε να απορρίψει –εκ νέου– το αίτημα του Αϊκούτ για να αφεθεί ελεύθερος με όρους, καθότι ικανοποιήθηκε ότι υποβλήθηκε στις ενδεδειγμένες εξετάσεις αναφορικά με την υγεία του. Προσφάτως, η υπεράσπιση του κατηγορουμένου κατέθεσε νέο αίτημα, όπως αφεθεί ελεύθερος με όρους, υποστηρίζοντας ότι ο Αϊκούτ πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, καθώς στην Κύπρο δεν παρέχεται συγκεκριμένη ρομποτική μέθοδος διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη και ότι θα έπρεπε να μεταβεί στο εξωτερικό για να γίνει ασφαλής διάγνωση. Η κατηγορούσα Αρχή απάντησε ότι υπάρχουν ιατρικά κέντρα στην Κύπρο που προσφέρουν εξίσου αποτελεσματικές μεθόδους για τη συγκεκριμένη πάθηση και εάν ο κατηγορούμενος το επιθυμεί μπορεί να υποβληθεί σε αυτές τις εξετάσεις. Ούτε και σε αυτή την περίπτωση έγινε αποδεκτό το αίτημά του, με τη δίκη να συνεχίζεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με τους επόμενους μάρτυρες κατηγορίας.