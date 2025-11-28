Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά στα όρια της όρια της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου

Υπό έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στα όρια της όρια της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, 2025 και ώρα 18:05, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Νικοξυλίτης» της κοινότητας Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 22:00.

Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις του Τμήματος Δασών για αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων αφού η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε παράνομο σκυβαλότοπο μέσα σε απότομη χαράδρα και δύσβατη περιοχή.

Η πυρκαγιά έκαψε έκταση δύο δεκαρίων καλυμμένη με άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 16 άτομα του Τμήματος Δασών με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ένα βυτιοφόρο, ένα προωθητή γαιών, καθώς επίσης και 5 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της  πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

