Τ/κ Τύπος για διακοπή ρεύματος στα κατεχόμενα: «Θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι»

Η έκτακτη συνεδρία του «υπουργικού συμβουλίου» και οι δηλώσεις του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ σχετικά με την έκρηξη σε κέντρο μετασχηματιστών στον κατεχόμενο Νικήτα Μόρφου για διενέργεια έρευνας αφήνοντας αιχμές ότι πρόκειται για σαμποτάζ αλλά και η αποφασιστικότητά του να επιδοθούν ευθύνες, ο σεισμός στην Τουρκία μεγέθους 6,1 στην κλίμακα Ρίχτερ και οι δηλώσεις του «προέδρου» της συντεχνίας των «δημοσίων υπαλλήλων» (KTAMS), σχετικά με την πρόσληψη ατόμων στην «δημόσια υπηρεσία» με την παρεμβολή κομμάτων είναι τα κύρια θέματα που προβάλλουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα τους οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες.

Η εφημερίδα «Αβρούπα» (Ευρώπη), με τίτλο «Είστε ένοχοι» αναφέρεται σε έκτακτη σύσκεψη του «υπουργικού συμβουλίου» υπό τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ με μοναδικό κύριο θέμα το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στα κατεχόμενα λόγω έκρηξης σε κέντρο μετασχηματιστών στον κατεχόμενο Νικήτα Μόρφου ενώ στις δηλώσεις του ανάφερε ότι θα γίνει έρευνα και θα αποδοθούν ευθύνες σε όσους ευθύνονται. Προβάλλει αλλού δηλώσεις του προέδρου της συντεχνίας των εργαζομένων στην «αρχή ηλεκτρισμού» (El Sen), Αχμέτ Τουγτζού ο οποίος μεταξύ άλλων ανάφερε ότι, για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτρισμού αγοράζεται ρεύμα από την «ε/κ κυβέρνηση». Γράφει ακόμα ότι νεκρός εντοπίστηκε 44χρονος σε δασική περιοχή στην κατεχόμενη Κλεπίνη.

Η εφημερίδα «Χαλκίν Σεσί» (Φωνή του λαού), με τίτλο «Θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι» γράφει ότι σε δηλώσεις του ο κ. Ουστέλ μετά την έκτακτη συνεδρία του «υπουργικού» με επίκεντρο το θέμα της έκρηξης σε κέντρο μετασχηματιστών, είπε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για το συμβάν και θα αποδοθούν ευθύνες ενώ οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 15 ημερών και ανάφερε ότι η «αστυνομία» θα εξετάσει το ενδεχόμενο η ενέργεια να είναι σαμποτάζ. Αναφορά γίνεται και στον σεισμό στην πόλη Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας μεγέθους 6,1 στη κλίμα Ρίχτερ, όπου έχασε τη ζωή του ένα άτομο και δεκάδες τραυματίστηκαν λόγω κατάρρευσης κτηρίων. Αναφορά γίνεται και σε επιχείρηση της «αστυνομίας» για πάταξη του εγκλήματος όπου συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή ναρκωτικών και όπλων.

Η εφημερίδα «Κίπρις» (Κύπρος), με τίτλο «Κανείς δεν θα δείξει οίκτο» προβάλλει επίσης τις δηλώσεις Ουστέλ μετά την έκτακτη συνεδρία του «υπουργικού» σχετικά με την έκρηξη σε κέντρο μετασχηματιστών, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι, το συμβάν θα διερευνηθεί από την «αστυνομία», την «αρχή ηλεκτρισμού» αλλά και από ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Τουρκία ενώ θα ληφθούν μέτρα για «να μην μείνει ξανά ο λαός χωρίς ηλεκτρισμό». Αναφορά γίνεται και στον σεισμό στην Τουρκία μεγέθους 6,1 με επίκεντρο την πόλη Μπαλίκεσιρ με αποτέλεσμα την κατάρρευση κτηρίων και τον τραυματισμό δεκάδων ατόμων. Προβάλλει ακόμα δηλώσεις του «υπουργού ενέργειας» Ολγκούν Αμτσαογλού σχετικά με τις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας- ψευδοκράτους.

Η εφημερίδα «Γενί Ντουζέν» (Νέα τάξη), με τίτλο «Πρόσληψη 200 ατόμων σε 8μήνες λόγω κομμάτων» προβάλλει δηλώσεις- καταγγελίες του «προέδρου» της συντεχνίας των «δημοσίων υπαλλήλων» (KTAMS), Γκιουβέν Μπενγκινχάν, σχετικά με την πρόσληψη εργαζομένων στην «κυβέρνηση» λόγω κομματικών σκοπιμοτήτων. Αλλού αναφέρεται σε στοιχεία της «στατιστικής υπηρεσίας» σύμφωνα με τα οποία, αυξήθηκε η ανεργία ανάμεσα στους νέους κατά 17%. Προβάλλει επίσης τις δηλώσεις Ουστέλ για την έναρξη τριών ανεξάρτητων ερευνών σχετικά με την έκρηξη σε κέντρο μετασχηματιστών.

