Δικαστήριο: Δεν αναστέλλεται η αφαίρεση «χρυσών» διαβατηρίων από πρόσωπα εντός καταλόγου κυρώσεων της ΕΕ

Τη μη αναστολή της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει σε αποστέρηση της ιδιότητας του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας από πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ εξαιτίας ενεργειών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (Κανονισμός (ΕΕ) 2022/581 του Συμβουλίου), αποφάσισε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025, το Διοικητικό Δικαστήριο, εξετάζοντας σχετική ενδιάμεση αίτηση στο πλαίσιο προσφυγής που καταχωρίστηκε ενώπιον του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, αίτημα των επηρεαζομένων, οι οποίοι απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα στο πλαίσιο των προνοιών του τότε Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, το οποίο έχει τερματιστεί από την 1η Νοεμβρίου 2020, ήταν η αναστολή εκτέλεσης της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την αίτησή τους να τυγχάνει ένστασης από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται, η Δημοκρατία, συμμορφούμενη με τα περιοριστικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί από την Ε.Ε. για τη, μεταξύ άλλων, επιβολή κυρώσεων από τα κράτη-μέλη εναντίον φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων, ως αυτά προνοούνται στον υπό αναφορά Κανονισμό της ΕΕ και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σύμφωνη γνώμη της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας, προχώρησε το 2022 στην έκδοση Διατάγματος αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας από τα πρόσωπα αυτά. Επί της Απόφασης, οι αιτητές ζήτησαν αναστολή της απόφασης για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας μέχρι οριστικής εξέτασης της προσφυγής.

Συμπληρώνεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο εξετάζοντας και απορρίπτοντας όλους τους λόγους που ηγέρθηκαν από τους αιτητές, κατέληξε στην ενδιάμεση απόφασή του ότι εκ πρώτης όψεως δεν στοιχειοθετείται έκδηλη παρανομία από τη Δημοκρατία στην έκδοση του σχετικού Διατάγματος αποστέρησης ούτε και ανεπανόρθωτη βλάβη, συμφώνησε δε με τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι τυχόν εύρημα επί των πιο πάνω θα εξεταστεί στην ουσίας της προσφυγής.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Σίμος Π. Πλατής, καταλήγει η ανακοίνωση.