Ανάλυση WSJ: Γιατί ο αποδυναμωμένος Ζελένσκι είναι δύσκολο να υποκύψει σε συμβιβασμούς για ειρήνη στην Ουκρανία

Η χρονική συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δέχεται ασφυκτικές πιέσεις να συμφωνήσει με το αμερικανό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο εσωτερικό της χώρας του είναι πιο αδύναμος παρά ποτέ από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια ύστερα από τις αποκαλύψεις για σκάνδαλο διαφθοράς στην κυβέρνηση και την απομάκρυνση υψηλόβαθμων υπουργών από τα αξιώματά τους.

Ωστόσο το γεγονός ότι είναι τόσο ευάλωτος καθιστά λιγότερο πιθανό να υποκύψει στην κυβέρνηση Τραμπ, η οποία προωθεί ένα σχέδιο 28 σημείων που συντάχθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Κίριλ Ντμίτριεφ, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

«Ο Τραμπ φαίνεται να επαναλαμβάνει τα λάθη που έχει ήδη κάνει ο Πούτιν αρκετές φορές, υποτιμώντας τη δύναμη της ουκρανικής κοινωνίας και μη κατανοώντας τι πραγματικά είναι η Ουκρανία», δήλωσε ο Νίκο Λάνγκε, πρώην ανώτερος Γερμανός αξιωματούχος άμυνας που συμμετέχει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την υποστήριξη του Κιέβου.

«Κανένας Ουκρανός πρόεδρος -και ιδιαίτερα ένας αποδυναμωμένος Ζελένσκι- δεν έχει εντολή να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο. Αν το κάνει, δεν θα είναι πια πρόεδρος όταν επιστρέψει στην πατρίδα του», πρόσθεσε.

Αντίθετοι οι Ουκρανοί με το σχέδιο Τραμπ

Παρά την επιφυλακτικότητα απέναντι στον πόλεμο και την επιθυμία για ειρήνη, οι Ουκρανοί θεωρούν συντριπτικά αυτή την τελευταία πρόταση ΗΠΑ - Ρωσίας ως μια συγκαλυμμένη συνθηκολόγηση η οποία δεν δικαιολογείται από την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, όπου η Ρωσία έχει σημειώσει αργή πρόοδο με τεράστιο κόστος. Ενώ οι Ουκρανοί πολιτικοί υποστηρίζουν γενικά την ιδέα των συνομιλιών, κανείς δεν έχει εγκρίνει την βασική απαίτηση του σχεδίου να παραχωρήσει πόλεις που η Ρωσία δεν ελέγχει.

«Η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη να παραδοθεί. Δεν ήταν έτοιμη να παραδοθεί στην αρχή του πολέμου, όταν η δημοτικότητα του Ζελένσκι ήταν σχεδόν 99%, και δεν είναι έτοιμη να παραδοθεί τώρα, όταν η δημοτικότητά του έχει μειωθεί», δήλωσε ο Γιάροσλαβ Ζελέζνιακ, βουλευτής της αντιπολίτευσης και ένας από τους πιο ένθερμους επικριτές των κρουσμάτων διαφθοράς εντός της κυβέρνησης Ζελένσκι.

«Τα προβλήματά του δεν επηρεάζουν την ικανότητά μας να διεξάγουμε τις συνομιλίες, ακόμη και αν η αμερικανική πλευρά μπορεί να το πιστεύει λανθασμένα», προσθέτει.

Η κατάσταση της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης είναι πιθανό να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο τον επόμενο χρόνο και οι ρωσικές απαιτήσεις μπορεί να γίνουν ακόμη πιο σκληρές, δήλωσε με τη σειρά του ο Ντμίτρο Κουλέμπα, ο οποίος διετέλεσε μέχρι πέρυσι υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι η κυβέρνηση πιστεύει ότι οι συνέπειες της συναίνεσης στις απαιτήσεις του Τραμπ θα ήταν χειρότερες από την απόρριψή τους.

«Η αποδοχή μιας συμφωνίας μόνο και μόνο για να σταματήσει ο πόλεμος, που θα απορριφθεί από την κοινωνία θα σήμαινε πολιτική, και δυστυχώς στην πραγματικότητά μας και φυσική, αυτοκτονία για έναν τέτοιο ηγέτη», πρόσθεσε ο Κουλέμπα.

Το σκάνδαλο που «έδωσε» το πλεονέκτημα στη Μόσχα

Ο Ζελένσκι αναγκάστηκε να απομακρύνει τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Ενέργειας, όταν η ανεξάρτητη υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς δημοσίευσε αυτόν τον μήνα κασέτες που τους εμπλέκουν σε ένα δίκτυο διαφθοράς αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Αυτό το σκάνδαλο έδωσε στη Ρωσία τα χαρτιά για να διεξάγει προπαγανδιστικό πόλεμο εναντίον μας, αποδυναμώνοντας την Ουκρανία», δήλωσε ο Ολεξέι Χοντσαρένκο, ένας άλλος βουλευτής της αντιπολίτευσης που διεξάγει εκστρατεία κατά του περιβάλλοντος του Ζελένσκι.

«Αλλά αυτό που είναι θετικό εδώ είναι ότι έχουμε επίσης αποδείξει ότι έχουμε πραγματικά ανεξάρτητες αρχές κατά της διαφθοράς που μπορούν να αμφισβητήσουν τον στενότερο κύκλο του προέδρου, και ίσως στο μέλλον και τον ίδιο προσωπικά, και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει γι' αυτό. Αυτό μας κάνει μια πολιτισμένη χώρα, μια χώρα της οποίας η κοινωνία απορρίπτει τη διαφθορά», προσθέτει.

Τι ξέρουμε για το σχέδιο

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά για το σχέδιο, καθώς Ουκρανοί και Αμερικανοί κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους ύστερα από τις συνομιλίες στην Γενεύη για το αν έχουν γίνει αλλαγές και ποιες είναι, το σχέδιο προβλέπει ότι η Ουκρανία θα παραδώσει στη Ρωσία τμήματα της περιοχής Ντονμπάς που η Μόσχα δεν έχει καταλάβει από το 2022, θα αναγνωρίσει την απώλεια τεράστιων περιοχών που είναι ήδη κατεχόμενες, θα συμφωνήσει σε ανώτατα όρια στις ένοπλες δυνάμεις και θα αποκηρύξει την επιδίωξη ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Μία τέτοια συμφωνία θα απαιτούσε συνταγματικές αλλαγές στην Ουκρανία και μια ενισχυμένη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο για να αποκτήσει ισχύ. Στην τρέχουσα μορφή της, αυτό είναι απίθανο να συμβεί ακόμη και αν ο Ζελένσκι συμφωνήσει με αυτές τις διατάξεις.

Η Ουκρανία, με την υποστήριξη όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών, του Καναδά και της Ιαπωνίας, έχει αντιδράσει σθεναρά σε αυτές τις απαιτήσεις. Ο Ρούμπιο περιέγραψε το σχέδιο σε δήλωσή του την Κυριακή ως «σταθερό πλαίσιο για συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις» και ο Τραμπ δήλωσε ότι το κείμενο είναι ανοιχτό σε αλλαγές. Το Κρεμλίνο δεν έχει εγκρίνει επίσημα το σχέδιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν το βλέπει ως προληπτική παραχώρηση και θα επιδιώξει ακόμη πιο σκληρούς όρους.

Ο επόμενος γύρος θα ήταν πιο καστροφικός

Η συμφωνία, όπως έχει συνταχθεί αυτή τη στιγμή, απλώς θα έκανε τον επόμενο γύρο πολέμου ακόμη πιο καταστροφικό, καθώς απαλλάσσει τη Ρωσία από κυρώσεις, ενώ παράλληλα επιβάλλει σημαντικούς περιορισμούς στην ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί, δήλωσε με τη σειρά του ο Αντρίι Ζαγκοροντνιούκ, πρόεδρος του think tank Center for Defense Strategies στο Κίεβο, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας κατά το πρώτο έτος της κυβέρνησης Ζελένσκι.

«Δεν πρόκειται για επιλογή μεταξύ κακής ειρήνης ή κακού πολέμου. Δεν υπάρχει ειρήνη στο τραπέζι», είπε. «Ο ουκρανικός λαός το συνειδητοποιεί αυτό διαισθητικά. Βλέπει αυτή την πρόταση όχι ως εναλλακτική λύση στον πόλεμο, αλλά απλώς ως ένα βήμα για την ενίσχυση του εχθρού, μια παύση για τον εξοπλισμό της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Οποιαδήποτε εντολή του Ζελένσκι για παράδοση των βαριά οχυρωμένων πόλεων του βόρειου Ντονμπάς, όπως απαιτείται από το σχέδιο, θα μπορούσε να προκαλέσει κρίση στις πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις, προειδοποίησε ο Φραντς-Στέφαν Γκάντι, στρατιωτικός αναλυτής με έδρα τη Βιέννη, ο οποίος επισκέπτεται συχνά την πρώτη γραμμή για να αξιολογήσει την ουκρανική μαχητική ικανότητα.

«Ενώ η συνολική πορεία παραμένει αρνητική για την Ουκρανία, δεν πρόκειται για έναν στρατό που βρίσκεται στα πρόθυρα της ήττας ή αντιμετωπίζει απώλεια συνοχής. Είναι κουρασμένοι, είναι εξαντλημένοι, αλλά εξακολουθούν να είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να μάχονται», είπε.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να έχει σημαντική επιρροή εάν θέλει να πιέσει την Ουκρανία να αποδεχτεί τη συμφωνία. Ενώ οι ΗΠΑ δεν ξοδεύουν πλέον χρήματα για την Ουκρανία, της πωλούν ζωτικά όπλα μέσω ενός κοινού μηχανισμού με Ευρωπαίους συμμάχους.

«Το βασικό πρόβλημα εδώ είναι ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι, αν παραδοθούμε στη Ρωσία με ουσιαστικό τρόπο, περισσότεροι και όχι λιγότεροι άνθρωποι θα πεθάνουν. Για να περάσει οποιαδήποτε συμφωνία, κάποιος πρέπει να πείσει τους πολίτες και τους στρατιωτικούς στην Ουκρανία ότι οι ζωές τους θα προστατευτούν και ότι ο πόλεμος δεν θα συνεχιστεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τιμόφι Μιλοβάνοφ, πρόεδρος της Σχολής Οικονομικών του Κιέβου.

