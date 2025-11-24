Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Λάρνακα: Άργησε να πάει δουλειά, του έκανε παρατήρηση ο εργοδότης και τον μαχαίρωσε στο λαιμό - Οι πρώτες πληροφορίες (φώτο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εντοπίστηκε στο σημείο ο ύποπτος, λέει η Αστυνομία - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Υπάλληλος επιτέθηκε στον εργοδότη του, τραυματίζοντάς τον με μαιχαίρι, σε περιοχή της Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκε πληροφορία, γύρω στις 15.10 το απόγευμα της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου 2025, για τραυματισμό με μαχαίρι, προσώπου, που δέχθηκε επίθεση από υπάλληλο του, στο Τσιακκιλερό στη Λάρνακα.

Πληροφορίες του ανταποκριτή του «Π», Βάσο Βάσου, σημειώνουν ότι, πριν το περιστατικό, ο 49χρονος αλλοδαπός επιχειρηματίας είχε κάνει παρατήρηση στον 32χρονο Ευρωπαίο πολίτη και υπάλληλό του, επειδή δεν πήγε στην ώρα του στη δουλειά. 

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον ύποπτο. 

Το θύμα, σημειώνεται, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου τυγχάνει ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης, καθώς, η κατάσταση της υγείας του 49χρονου τραυματία φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου. 

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΜΑΧΑΙΡΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα