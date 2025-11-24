Λάρνακα: Άργησε να πάει δουλειά, του έκανε παρατήρηση ο εργοδότης και τον μαχαίρωσε στο λαιμό - Οι πρώτες πληροφορίες (φώτο)

Υπάλληλος επιτέθηκε στον εργοδότη του, τραυματίζοντάς τον με μαιχαίρι, σε περιοχή της Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκε πληροφορία, γύρω στις 15.10 το απόγευμα της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου 2025, για τραυματισμό με μαχαίρι, προσώπου, που δέχθηκε επίθεση από υπάλληλο του, στο Τσιακκιλερό στη Λάρνακα.

Πληροφορίες του ανταποκριτή του «Π», Βάσο Βάσου, σημειώνουν ότι, πριν το περιστατικό, ο 49χρονος αλλοδαπός επιχειρηματίας είχε κάνει παρατήρηση στον 32χρονο Ευρωπαίο πολίτη και υπάλληλό του, επειδή δεν πήγε στην ώρα του στη δουλειά.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον ύποπτο.

Το θύμα, σημειώνεται, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου τυγχάνει ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης, καθώς, η κατάσταση της υγείας του 49χρονου τραυματία φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.