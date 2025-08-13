Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Διαφωνία Αστυνομίας και ΚΟΠ για μετακινήσεις - Επιστολή Αρναούτη σε Λοϊζίδη

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Αντίθετη με την απόφαση της ΚΟΠ για μετακινήσεις οπαδών των φιλοξενούμενων ομάδων στο νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα είναι η Αστυνομία.

Διαφωνία μεταξύ Αστυνομίας και Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου προκύπτει για ακόμη μια χρονιά, παραμονές της έναρξης του νέου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, σε επιστολή που απέστειλε πριν από μερικές ημέρες προς τον πρόεδρο της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη, διατυπώνει της θέση ότι η Αστυνομία διαφωνεί με την πρόνοια της προκήρυξης του νέου πρωταθλήματος, αναφορικά με την παρουσία οπαδώ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

αστυνομίαΑθλητισμόςΚΟΠ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited