Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Μια φορά να αρχίσουν στην ώρα τους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Χθες ήταν η τελευταία συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής για το 2025. Η ατζέντα έγραφε ότι θα άρχιζαν στις 10 το πρωί, με την ελπίδα ότι δεν θα μεσονυχτούσαν συζητώντας τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ξεκίνησαν στις 10:50 – πενήντα λεπτά καθυστέρηση, λοιπόν, και με άλλα 15–20 λεπτά διαδικαστικών, φτάσαμε στις 11:30. Μια φορά να αρχίσουν στην ώρα τους αλλά φαίνεται πως ζητάμε πολλά.

Το καλό, βέβαια, είναι ότι χθες δεν είχαμε κάποια μεγάλη ένσταση (τελευταία συνεδρία, δεν είχαν και πολλή όρεξη οι βουλευτές μας), ούτε έναν από εκείνους τους «ωραίους» καβγάδες της Αννίτας με τον Θεμιστοκλέους για τα διαδικαστικά.

ΑΓ 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα