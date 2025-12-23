Χθες ήταν η τελευταία συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής για το 2025. Η ατζέντα έγραφε ότι θα άρχιζαν στις 10 το πρωί, με την ελπίδα ότι δεν θα μεσονυχτούσαν συζητώντας τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ξεκίνησαν στις 10:50 – πενήντα λεπτά καθυστέρηση, λοιπόν, και με άλλα 15–20 λεπτά διαδικαστικών, φτάσαμε στις 11:30. Μια φορά να αρχίσουν στην ώρα τους αλλά φαίνεται πως ζητάμε πολλά.

Το καλό, βέβαια, είναι ότι χθες δεν είχαμε κάποια μεγάλη ένσταση (τελευταία συνεδρία, δεν είχαν και πολλή όρεξη οι βουλευτές μας), ούτε έναν από εκείνους τους «ωραίους» καβγάδες της Αννίτας με τον Θεμιστοκλέους για τα διαδικαστικά.

ΑΓ