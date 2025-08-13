«Σφίγγουν τα λουριά» για το νερό

«Βαριές καμπάνες» περιμένουν όσους συνεχίζουν να σπαταλούν το νερό. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας «σφίγγει τα λουριά» και με νέα ανακοίνωσή του γνωστοποιεί πως προχωρεί σε άμεση εφαρμογή του Περί Εξοικονόμησης Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμου (Ν.1/1991), ο οποίος μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις προνοεί αυστηροποίηση των ποινών για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του νερού και την αποτροπή της σπατάλης. Ο ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει ότι η τροποποίηση του υπό αναφορά νόμου κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σοβαρής μείωσης των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού στην Κύπρο. Ο νόμος προνοεί ότι απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση νερού με τη χρήση λάστιχου για πλύσιμο πεζοδρομίων, δρόμων, βεραντών, κιγκλιδωμάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων, ανεξαρτήτως της προέλευσης του νερού, είτε προέρχεται από την αρμόδια Αρχή υδροδότησης είτε από φυσικούς υδάτινους πόρους (επιφανειακά ή υπόγεια νερά). Το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται από 51 σε 85 ευρώ και θα εκδίδεται από αστυνομικό ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΕΟΑ. Η προθεσμία πληρωμής του προστίμου αυξάνεται από 15 σε 30 ημέρες. Σε περίπτωση μη πληρωμής εντός 30 ημερών, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 50% και παρέχεται επιπλέον προθεσμία 15 ημερών για εξόφληση, ενώ εάν δεν πληρωθεί εντός 45 ημερών, τότε θα ασκείται ποινική δίωξη. Επιπλέον, εάν η παράβαση επαναληφθεί εντός 18 μηνών το ποσό του εξώδικου προστίμου θα αυξάνεται σε 150 ευρώ. Ο ΕΟΑ Λάρνακας ενημερώνει, επίσης, πως, σύμφωνα με τις πρόνοιες του συγκεκριμένου νόμου, αν η παράβαση διαπραχθεί από εργαζόμενο ή εργολάβο, υπεύθυνος θεωρείται ο κάτοχος του υποστατικού, ανεξαρτήτως ποιος διέπραξε την παρανομία. Αν ο παραβάτης αρνηθεί να παραλάβει την ειδοποίηση, αυτή επικολλάται στο υποστατικό και θεωρείται ότι επιδόθηκε νόμιμα, ενώ ο παραβάτης έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης. «Όποιος εμποδίζει υπάλληλο της αρμόδιας Αρχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι 1.500 ευρώ ή φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή και τις δύο ποινές. Εξουσιοδοτημένα κλιμάκια του ΕΟΑ Λάρνακας θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις σε υποστατικά της πόλης και επαρχίας Λάρνακας για τη διαπίστωση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Οι υπάλληλοι, με την επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας ή εξουσιοδότησης, έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή ακίνητο (εκτός οικίας) για σκοπούς ελέγχου», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΕΟΑ.