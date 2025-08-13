Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή των Μανδριών Λεμεσού

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή της κοινότητας Μανδρίων της επαρχίας Λεμεσού, λίγο μετά τις 18:30.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:50, προτού επεκταθεί, λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, και αφού έκαψε πολύ μικρή έκταση με ξηρά χόρτα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν έξι άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ο κοινοτάρχης της κοινότητας Μανδριών με ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΚΥΠΕ